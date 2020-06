23 (ex-)Rode Duivels en 14 Red Flames stomen zich via trainerscursus klaar voor leven na spelerscarrière Redactie

05 juni 2020

15u45

Bron: Belga 0 Rode Duivels In totaal 23 (ex-)Rode Duivels hebben zich ingeschreven voor een specifieke UEFA B- en A-trainerscursus voor internationals. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) vrijdag gemeld.

De Rode Duivels die in aanmerking komen voor de opleiding zijn spelers met minstens vijftig selecties, of spelers die behoorden tot de selectie op weg naar of op het WK 2018. Ook internationals die deel uitmaakten van deze generatie en minstens twintig selecties hebben verzameld, horen daarbij.

De 23 (ex-)Rode Duivels die zich voor de cursus hebben ingeschreven zijn Dedryck Boyata, Koen Casteels, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Simon Mignolet, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Axel Witsel.

De cursus loopt over twee tot drie seizoenen en wordt gegeven tijdens de stages van de nationale ploeg in Tubeke. Hierna kunnen de spelers bij de jeugdelftallen in hun club de opgedane kennis in de praktijk omzetten. Wegens de coronacrisis verlopen momenteel heel wat sessies echter online.

Simon Mignolet: “Mijn ervaring hiermee is alvast erg positief. Zelfs nu we hier in moeilijkere omstandigheden aan werken. De oplossing met cursussen in groep werkt goed en door de individuele taken die we krijgen blijven we geëngageerd. Zelf heb ik al behoorlijk wat bijgeleerd en kijk ik al uit naar de volgende sessie”.

“Nu al beginnen denken als coach”

Doel van de KBVB is om de internationals klaar te stomen voor het leven na hun spelerscarrière. “Voor onze Rode Duivels is dit een unieke gelegenheid om nu reeds te beginnen denken als coach”, legt bondscoach en technisch directeur Roberto Martinez uit. “Op die manier kunnen ze zichzelf ontdekken als coach en later met een Belgische opleiding naar België als coach terugkeren.”

Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen, geeft meer uitleg over de inhoud van de cursus. “UEFA B staat voor ‘basic’ en A voor ‘advanced’. Van de B-cursus is 80 tot 85 procent gericht op jeugdvoetbal en de opleidingsvisie van de KBVB. De A-cursus richt zich op trainingen voor seniors tot en met eerste amateur. De start was voorzien voor het vertrek van de Duivels naar Qatar voor de stage in maart. Maar de actualiteit heeft er anders over beslist. De spelers kregen eerst enkele pre-course sessies zodat ze wisten waar ze aan toe waren. We verwachten van elke cursist dan ook honderd procent toewijding.”

Red Flames

Momenteel volgen ook veertien (ex-)Red Flames een trainerscurus, die een jaar in beslag neemt. Deelneemsters moeten minstens 25 selecties voor België tellen. “Anderhalf jaar geleden zijn we in het vrouwenvoetbal gestart met een beleid dat meer vrouwelijke coaches moet genereren”, zegt bondscoach Ives Serneels. “Deze groep denkt ook al anderhalf jaar in deze richting mee. De honger is groot. Wat zou moeten resulteren in meer vrouwelijke coaches bij onze clubs. En dat is een mooi vooruitzicht.”

Tine De Caigny: “Met deze cursus wil ik niet alleen zelf veel bijleren maar mijn kennis en ervaring ook doorgeven aan de volgende generatie.”

Julie Biesmans, Janice Cayman, Maud Coutereels, Tine De Caigny, Audrey Demoustier, Nicky Evrard, Diede Lemey, Sophie Mannaert, Davina Philtjens, Lenie Onzia, Britt Van Hamel, Ella Van Kerkhoven, Tessa Wullaert en Aline Zeler volgen de opleiding. Heleen Jaques beschikt al over een A-diploma. Zij volgt de sessies mee als bijscholing.