11.000 fans toegelaten voor oefenpot tegen Ivoorkust: “Doen dit niet voor de financiën, wél voor de ploeg en voor de sfeer” Redactie

06 oktober 2020

20u20

Bron: VTM Nieuws, Belga 22 Rode Duivels De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft donderdag, na de beslissing van de UEFA om toch fans toe te laten bij Europese wedstrijden, besloten de eerder aangegeven 11.000 toeschouwers toe te laten bij het oefenduel van de Rode Duivels tegen Ivoorkust, volgende week donderdag in het Koning Boudewijnstadion.

Vorige week dinsdag besliste de UEFA nog dat zowel de interlands in de Nations League als de vriendschappelijke wedstrijden in oktober zonder toeschouwers zouden gespeeld worden. Maar twee dagen later kwam de UEFA terug op die beslissing. Het laat opnieuw toeschouwers toe, en het is de plaatselijke overheid die beslist over het aantal met een maximum van 30 procent bezettingsgraad.

De KBVB en Stad Brussel stelden eerder samen een protocol op waarbij 11.000 toeschouwers de wedstrijd tegen Ivoorkust zouden kunnen bijwonen. Manu Leroy, Directeur Marketing & Communicatie bij de bond, licht toe. “Voor ons, financieel, moeten we het niet doen, want we geraken niet uit onze kosten. ‘t Is meer voor de ploeg en ook algemeen voor de sfeer. ‘t Is tijd dat er terug beweging in komt, dat de mensen iets hebben om naar uit te kijken.”

De bond geeft zoals steeds de leden van ‘1895 Official Belgian Fan Club’ voorrang. Zij krijgen tot en met zondagavond de kans om een ticket te kopen. Vanaf maandag kunnen de fans die geen lid zijn een ticket kopen. Indien er vanuit 1895 meer vraag is dan aanbod zal het puntenaantal dat fans hebben verzameld doorslaggevend zijn.