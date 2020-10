“Zelfs als zesjarige moet je dat weten. Amateuristisch gedrag”: Meunier krijgt er vol van langs na penaltyfout ODBS

11 oktober 2020

19u12

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Rode Duivels Met een penaltyfout lag Thomas Meunier aan de basis van de Engelse gelijkmaker op Wembley (1-1). Een fase die voor behoorlijk wat ergernis zorgde bij onze analisten in ‘Vandaag is Rood’.

Vooral Jan Mulder trok in de VTM-studio fel van leer tegen Meunier. “Het gebeurt op een totaal onverwacht moment en op een manier die ik zó ergerlijk vind. Net zoals Bornauw donderdag tegen Ivoorkust. Je weet toch dat je niet aan het shirt mag trekken? Zelf als zesjarige moet je dat weten. Maar weet je wat het is? In het topvoetbal denkt men dat dit mag. Iedereen trekt aan elkaars shirt. Amateuristisch gedrag”, aldus de Nederlandse analist.

Tom Waes verbaasde zich ook over het moment in de match dat Meunier de fout beging, Marc Degryse wees op de slecht getrapte Engelse corner. “Die bal was heel lang onderweg. Dan ben je als Meunier zijnde niet bij de les.”