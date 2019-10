Exclusief voor abonnees “Zéér spijtig: deze generatie verdiende een EK in eigen land” Onze analist GILLES DE BILDE interviewt ROBERTO MARTINEZ Opgetekend door Stephan Keygnaert

10 oktober 2019

06u00 0 Rode Duivels Voetbaldieren ondereen – eerder deze week gingen onze analist Gilles De Bilde en Roberto Martínez zitten voor een goed gesprek over de nationale ploeg, het EK, en de toekomst van de bondscoach. En oh ja, ook over Vincent Kompany. “Anderlecht is zoals Real Madrid – je krijgt geen tijd, iedereen passeert er door de fast lane.”

De Bilde: “Coach, wat heeft u geleerd uit de vorige interlandperiode – toen we in San Marino en in Schotland speelden – en wat neemt u mee in dit kamp?”

Martínez: “De wedstrijd in San Marino ging niet zozeer om de tegenstander dan wel om het niveau dat wíj zouden halen. San Marino was goed gestructureerd, maar in de eerste helft toonde de ploeg niet de juiste mentaliteit, focus en intensiteit. De tweede helft was goed genoeg – we eindigden met 22 doelkansen. In Schotland hebben we onszelf gecorrigeerd. We moésten winnen, ook nog eens op verplaatsing, maar ik vond dat we een complete wedstrijd speelden.”

De Bilde: “Ik heb van spelers gehoord dat u zich tijdens de rust in San Marino bijzonder boos heeft gemaakt.”

Martínez: “Dat is omdat ik geloof in deze jongens.”

