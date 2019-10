“We gaan ons geen probleem laten aanpraten door die Nederlanders. Want dat is de tactiek van de Mulders!” NQ/ODBS

13 oktober 2019

17u49

De zoon van Jan Mulder, Yoeri, opperde dat de defensie straks op het EK weleens de achilleshiel van de Duivels kan zijn. Terwijl Jan het volmondig eens is met zijn zoon, is dat voor Marc Degryse en Timmy Simons geen thema in de VTM-studio. Mulder ziet dan vooral een momenteel bij Tottenham zwak centraal duo Vertonghen/Alderweireld en een blessuregevoelige Vermaelen, terwijl Kompany “een probleem is zonder dat het een probleem is.” Degryse besluit: “We gaan ons geen probleem laten aanpraten door die Nederlanders. (lacht) Want dat is de tactiek van de familie Mulder!”