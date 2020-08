‘Vergeten’ Belg Wanderson rekende al op selectie voor Duivels: “Hopelijk ben ik er op het EK wél bij”



Dries Charlier

27 augustus 2020

14u24 1 Rode Duivels Terwijl er in Brussel dinsdag een gat in de lucht werd gesprongen door onder meer Terwijl er in Brussel dinsdag een gat in de lucht werd gesprongen door onder meer Doku en Dimata , moest een vergeten Belg in Rusland een bittere pil slikken. Wanderson, de zoon van Wamberto (ex-aanvaller van Seraing, Standard en Ajax), valt geregeld op in het shirt van Krasnodar en had gerekend op een selectie voor de Rode Duivels.



De 25-jarige vleugelaanvaller belandde in juli 2017 bij het Russische Krasnodar dat hem voor acht miljoen overnam van het Oostenrijkse Salzburg. Voordien was Wanderson, die over de Belgische en Braziliaanse nationaliteit beschikt, actief bij onder andere Beerschot, Lierse, en Getafe. “Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld. Ik had verwacht om erbij te zijn”, stelt Wanderson. “De afgelopen twee seizoenen heb ik me toch laten opmerken in Rusland en in de Europa League.”

Wanderson kreeg voor het bekendmaken van de selectie een opvallend telefoontje. “Wesley Sonck (trainer van de nationale ploeg u19, nvdr), een oude ploegmaat van mijn vader, belde me op nadat ik niet speelde tegen Ural om te zien of er iets aan de hand was. Die match kreeg ik rust. De Belgische voetbalbond wou weten waarom ik niet gespeeld had. Daarom was ik ook aan het hopen op een selectie. Maar na de bekendmaking heb ik niemand meer gehoord.”

“Of het zuur is om de namen van bijvoorbeeld Doku en Dimata wél in de selectie te zien staan? Lastig, want ik kan het Belgische voetbal hier niet volgen via televisie en de websites zijn niet toegankelijk. Ik ken Doku en Dimata niet. Maar als zij wel in de selectie zitten, is dat verdiend.”

Wanderson maakt van het EK 2021 zijn doel. “Hopelijk ben ik er dan wel bij. Ik kijk ernaar uit om een EK te mogen spelen voor België. Elke speler droomt ervan om op een dag zich te tonen op zo'n platform.”

Afgelopen woensdag liet Wanderson zich alvast opmerken. In de derby tegen CSKA Moskou (1-1) maakte hij in minuut 80 de gelijkmaker met een heerlijk afstandsschot (zie video boven). “Mijn eerste doelpunt van het nieuwe seizoen. Ik wil hier mooie statistieken optekenen.” Na 5 wedstrijden telt Krasnodar 7 punten, vijf minder dan leider Zenit. “We spelen ook de voorronde van de Champions League. Hopelijk lukt het om ons te kwalificeren voor de poules.”

Eerder deze maand verlengde Wanderson ietwat verrassend zijn contract tot 2024. Zijn naam stond nochtans op enkele lijstjes van van buitenlandse clubs. Zo zou Everton interesse getoond hebben. “Of ik toch nog bezig ben met een transfer? Iedereen droomt om ooit bij een grote club in Engeland, Spanje of Duitsland te spelen. Wie weet, legt er in de toekomst een club uit één van die landen een groot bedrag op tafel. Ik blijf echter gefocust op Krasnodar en dan komt de rest wel vanzelf.”

