Exclusief voor abonnees “Thorgan is jaloers op mij” en “Eden mag wat meer lopen”: het relaas van een amusante mixed zone met de Hazards Niels Poissonnier in Rusland

18 november 2019

06u32 0 Rode Duivels Les frères Hazard. Eden & Thorgan: een unieke mix van klasse, vernuft en humor. Relaas van een amusante mixed zone in Sint-Petersburg. “Eden, waarom moet jij er altijd twee maken als ik eens scoor?”

Haar smeekbede kreeg gehoor. Achteloos gooide-ie zijn wedstrijdshirtje, in een plastic zakje, weg. De Russische journaliste - in theorie toch - verloor net niet haar bewustzijn. Sinds zaterdagavond hangt in haar interieur ‘een Hazard’. Als ze er niet mee slaapt tenminste.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu