“Neen, dat frustreert me niet”: Hans Vanaken over zijn weinige speelminuten als Rode Duivel ODBS

08 oktober 2019

20u23

Bron: VTM Nieuws 0

Een kwartier in een Nations League-partij tegen IJsland, een halfuur in een oefeninterland tegen Schotland. Daarmee moet Hans Vanaken het voorlopig stellen als international. Groot was de verbazing bij velen toen de Club-regisseur, sterk aan het seizoen gestart, in het recentste Belgische tweeluik niet mocht invallen. Geconfronteerd door Gilles De Bilde met de opmerking of hem dat niet frustreert, blijft Vanaken de professionaliteit zelve. De Bilde vraagt Vanaken ook of hij ervan uitgaat de EK-selectie te halen.