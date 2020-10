“Met wie ik heb samengespeeld? Jérémy, Yari, Michy, Youri, Alexis,...”: dit was de passage van Evenepoel in ‘Vandaag is Rood’ Redactie

09 oktober 2020

13u21

Bron: VTM Nieuws

Opvallende gast in ‘Vandaag is Rood’, de voetbaltalkshow die België - Ivoorkust omkaderde: Remco Evenepoel. De 20-jarige wielersensatie was opnieuw zijn ontwapenende zelve. Hartelijk in de omgang met iedereen, de fans uit het beperkte publiek verblijdend met selfies en handtekeningen. Aandachtig kijkend tijdens de wedstrijd. En, wanneer gastheer Stef Wauters de gewezen voetballer vroeg met welke Duivels hij nog heeft samengespeeld, bleek het om de helft van de ploeg te gaan die tegen Ivoorkust aan de aftrap stond. Evenepoel vertelde ook hoe ver hij staat in zijn revalidatie na de zware val die hij in de ravijn maakte in de Ronde van Lombardije. Hij staat vóór op het uitgetekende herstelschema, of wat had U gedacht?

