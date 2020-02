“Ik wist meteen dat hij één van de besten ter wereld zou worden”: Man City lanceert indrukwekkende docu over Kevin De Bruyne AV

24 februari 2020

15u20 0 Rode Duivels Manchester City heeft via hun televisiekanaal, City TV, de trailer van hun nieuwste documentaire gelanceerd. ‘Made in Belgium’ is een film die gaat over de carrière van Rode Duivel Kevin De Bruyne. Onder anderen Pep Guardiola, Vincent Kompany, Eden Hazard en Roberto Martínez komen aan het woord.

‘Made in Belgium’ is de tweede documentaire over een City-speler op korte tijd. Vorige maand bracht City TV al ‘David Silva: Made in Gran Canaria’ uit. Een film over de carrière van David Silva, die de ‘Citizens’ na afloop van dit seizoen verlaat na 10 jaar trouwe dienst.

Nu krijgt ook onze landgenoot z’n eigen film. In de documentaire worden vooral archiefbeelden getoond, van z’n tijd bij Gent, Genk, Wolfsburg, de Rode Duivels enz. Hiernaast worden er ook gloednieuwe interviews gebruikt. Zo krijgen we de familie van KDB op beeld te zien, maar ook Vincent Kompany, Eden Hazard, bondscoach Roberto Martinez en z’n huidige coach bij City, Pep Guardiola. Zij sparen hun lof voor de Drongenaar niet. “Hij is een van de beste spelers die ik ooit heb getraind”, looft Pep Guardiola. “De eerste keer dat ik hem zag, wist ik dat hij een van de beste ter wereld zou worden”, vertelt Eden Hazard dan weer.

Wanneer ‘Made in Belgium’ op de kanalen van City verschijnt, is voorlopig nog niet bekend.

