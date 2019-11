‘Freed from Desire’-zangeres Gala entertaint dinsdag Duivels-fans, ook vlaggen en fotobooth van de partij Redactie

14 november 2019

10u00

Bron: Belga 0 Rode Duivels De laatste EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels, volgende week dinsdagavond (om 20u45) tegen Cyprus, wordt een heuse galamatch. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) haalde voor de gelegenheid de Italiaans-Amerikaanse zangeres Gala voor een live-optreden naar Brussel. Zij zal haar hit "Freed from Desire", het lied dat bij elke goal van de Duivels door de stadionboxen galmt, live brengen.

Niet alleen Gala zal de duizenden fans in het Koning Boudewijnstadion met muziek entertainen. Voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de match jagen dj's Maarten & Dorothee van Qmusic samen met andere dj's feestbeats door het stadion. Een fanfare uit Charleroi trekt tijdens de match rond het stadion om de sfeer er helemaal in te houden. En ook de vlaggen die tijdens de kwalificatiecampagne uitgroeiden tot een echt collector's item onder de fans zijn opnieuw van de partij.

"Om er een echte topsfeer in te krijgen, zullen we voor de derde keer op rij in totaal 34.000 vlaggen verdelen in de fanzone", legde Manu Leroy, marketing- en communicatiedirecteur bij de KBVB, uit in een persbericht. "Deze keer staan aanvaller Michy Batshuayi en verdediger Thomas Meunier op de vlaggen te pronken, vergezeld van de populaire slogan ‘Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!’ Op die manier willen we interactie brengen in het publiek en er een knallend feestje van maken. Het gaat tenslotte om het vierde grote toernooi van onze nationale voetbalploeg sinds 2014."

De voetbalbond voorziet verder ook acht make-up-artiesten die de fans zullen kunnen schminken en er zal een hoogtechnologische fotobooth geïnstalleerd worden, waardoor supporters levensechte kiekjes kunnen maken met de Rode Duivels in hun nieuwe shirts.

Na een 24 op 24 zijn de Rode Duivels al zeker van deelname aan het Europees kampioenschap volgende zomer. Maar de Duivels willen een perfect rapport met het maximum van de punten. Om dat te bereiken moet zaterdag, in Rusland, en dinsdag, thuis tegen Cyprus, nog twee maal gewonnen worden.