‘Dromer' Martínez blijft zinspelen op terugkeer van Fellaini: “Ik heb een open geest, Marouane ook” ODBS

15 februari 2020

11u02

Bron: La Dernière Heure 0 Rode Duivels Roberto Martínez heeft nogmaals zijn standpunt uitgelegd rond een mogelijke terugkeer van Marouane Fellaini bij de Rode Duivels. De bondscoach is het idee genegen en is er zeker van dat dit ook voor de “speler met het unieke profiel”, dixit Martínez, het geval is.

Eind maart trekken de Rode Duivels naar de zon in het Midden-Oosten, waar ze oefenen tegen Portugal (27 maart) en Zwitserland (30 maart). Waarna begin juni de echte voorbereiding op het EK begint. Eén van de hamvragen: met of zonder Marouane Fellaini? Nadat de speler begin december de deur voor een terugkeer open zette, blijft ook Martínez Fellaini warm maken. “Op het voorbije WK hebben we nog gezien wat Fellaini kan bijbrengen”, stelde de Spanjaard gisteravond op een conferentie in Bergen. ‘Big Fella’ scoorde toen onder andere de belangrijke gelijkmaker tegen de Japanners. “Hij is zo moeilijk te vervangen en als coach heb je graag zo veel mogelijk verschillende profielen in je selectie. Ik heb zijn niveau en matchen in China dus altijd met argusogen gevolgd. Zijn voorbije seizoen was erg sterk”, tekende ‘La Dernière Heure’ op.

Begin december sprak Fellaini al over de mogelijkheid:

Probleem voor Fellaini en Martínez: het coronavirus. Dat zorgt ervoor dat de Chinese competitie, die normaal op 22 januari moest starten, uitgesteld is. Wanner die hervat wordt, is nog onduidelijk. Fellaini vertoeft momenteel op oefenkamp in Dubai met zijn club Shandong Luneng. “Ik ben een dromer”, zei Martínez gisteravond nog. “Als blijkt dat ik hem echt kan gebruiken en hij fysiek in orde is, kan hij altijd een mogelijkheid zijn. Maar momenteel zijn we slechts februari en ik maak mijn selectie pas begin juni. In voetbal is dat een eeuwigheid. Eerst moeten we afwachten wanneer de Chinese competitie herstart. Maar het is duidelijk dat ik een erg open geest heb wat betreft Marouane. En ik weet dat dit wederzijds is.”