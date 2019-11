“Dit toont objectiviteit van Martínez aan, want Tielemans is zijn chouchou” Redactie

16 november 2019

18u06

Bron: VTM 0

Geen Youri Tielemans in de basis tegen de Russen. De 22-jarige middenvelder doet het uitstekend bij Leicester City en was de laatste interlands steevast zeker van een plek bij de startende elf. Nu kiest bondscoach Roberto Martínez voor Witsel en De Bruyne centraal op het middenveld. “Martínez doet dit om Mertens in de ploeg te houden. Maar het is toch een beetje verrassend, want Tielemans is zijn chouchou.” zegt analist Marc Degryse. “Youri mag dan wel de lieveling zijn van de bondscoach, deze keuze toont de objectiviteit van Martínez aan”, vult Jan Mulder aan.