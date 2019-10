“Dat niemand nog opkijkt van onze EK-kwalificatie, bewijst dat we topsportcultuur gecreëerd hebben” RL

14 oktober 2019

11u33

Bron: VTM NIEUWS 0

Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, is na de wel erg vlotte kwalificatie voor het EK 2020 een tevreden man. “Dat niemand daar nog van opkijkt, bewijst dat we een topsportcultuur hebben gecreëerd”, zegt Bossaert in een interview met VTM NIEUWS. Hij vindt ook dat we “een goeie kans maken” om het EK te winnen en mijmert na over de gemiste kans voor Brussel om EK-speelstad te zijn. “Maar we hebben een haalbaar plan om de Heizel te renoveren in samenwerking met de Memorial Van Damme.