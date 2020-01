“Arsenal wilde Roberto Martínez” Pieter-Jan Calcoen

29 januari 2020

04u00 0 Rode Duivels Nu ook Arsenal... De interesse blijft komen, maar de voetbalbond laat zich niet opjagen: het sprak nu pas officieel met Roberto Martínez (46) om te verlengen.

“Arsenal heeft aangeklopt.” Mehdi Bayat zegt het terloops in een interview met deze krant: eind vorig jaar heeft Arsenal contact opgenomen met (de entourage van) Roberto Martínez. De Engelse topclub, die een moeilijk seizoen doormaakt, zag in de Spanjaard de ideale opvolger voor Unai Emery, maar uiteindelijk hapte Martínez niet. Na het njet vanuit Waterloo stelde Arsenal ex-speler Mikel Arteta aan als hoofdcoach.

Met Arsenal kan er een nieuwe naam toegevoegd aan de lijst Europese kleppers die sinds het erg goede WK in Rusland aan Martínez dachten. Ook FC Barcelona en Real Madrid hadden Martínez al op hun verlanglijst staan, tot een overgang kwam het nooit.

We gaan geen geld uitgeven dat onmogelijk uit te geven is. Dat zou niet verstandig zijn, maar de centen zijn zeker niet allesbepalend Mehdi Bayat

Het ziet ernaar uit dat de geruchtenstroom de komende maanden niet zal afnemen. De overeenkomst van Martínez bij de bond loopt af na het EK, wat hem erg aantrekkelijk maakt voor potentiële geïnteresseerden. Bovendien heeft hij – in vergelijking met topcoaches in het internationale voetbal – een laag salaris: 1,2 miljoen euro per jaar.

Bovenstaande elementen hebben evenwel geen invloed op de tactiek en timing van de bond om het contract van Martínez open te breken. Afgelopen maandag zat voorzitter Bayat, na veelvuldige informele contacten, pas een eerste keer officieel met de bondscoach samen. Het ging over de invulling van de job en de toekomst van de bond. Pas als daar een consensus is, komen de centen aan bod.

Bayat benadrukt dat, wat het financiële luik betreft, de KBVB “respect zal tonen voor iemand die héél goed werk levert”. Tegelijk geeft Bayat toe dat er beperkingen zijn. Martínez kreeg in het verleden aanbiedingen vanuit China en het Midden-Oosten waarbij hij een veelvoud van zijn huidige loon kon verdienen. De bond kan die cijfers niet evenaren. “En Roberto weet dat”, aldus Bayat. “We gaan geen geld uitgeven dat onmogelijk uit te geven is. Dat zou niet verstandig zijn, maar de centen zijn zeker niet allesbepalend.” Wat in het voordeel van de federatie speelt, is de vaststelling dat Martínez en zijn gezin erg gelukkig zijn in België. Ook het project met de Rode Duivels spreekt aan.

Alle partijen willen duidelijkheid voor het EK begint. Zo lang die er niet is, is het vanzelfsprekend dat Martínez een interessant doelwit is voor clubs op zoek naar een T1. Na Arsenal, Barcelona en Real Madrid: wie wordt de volgende?