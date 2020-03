Exclusief voor abonnees “Advantage Martínez”: onze chef voetbal ziet hoe uitstel EK de bondscoach in een zetel zet





Stephan Keygnaert

17 maart 2020

18u48 0

‘Voetbal, een feest.’

Veeleer een foute party, momenteel.

Alles is fout vandaag. ‘Keep fighting’, mensen.

Toen het optimisme destijds is uitgereikt, stond ene Roberto Martínez op de eerste rij. Onze bondscoach gelooft oprecht dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Het glas is áltijd halfvol – in zijn ­geval non-alcoholisch.

