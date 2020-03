“Aan de bal hoorde Moussa bij de allerbesten”: ex-bondscoach Georges Leekens prijst Dembélé VH

08 maart 2020

20u45 0 Rode Duivels Bij zijn tweede ambtstermijn als bondscoach van de Rode Duivels deed Georges Leekens altijd een beroep op Moussa Dembélé - hij was er dan ook liefhebber van de middenvelder: ‘Als je hem een opdracht gaf, dan kon je er zeker van zijn dat hij er 300 procent voor zou gaan.’

Twaalf caps verzamelde Moussa Dembélé tussen 11 mei 2010 en 13 mei 2012, de periode dat Leekens voor de tweede keer in zijn carrière aan het roer stond bij de nationale ploeg. Scoren deed Dembélé nooit onder zijn ‘bewind’ en dat is misschien zowat het enige ‘minpuntje’ dat Leekens kan aanhalen als hij over de middenvelder praat. “Zijn rendement is ongeveer het enige waar je wat over kan zeggen want Dembélé beschikt over een geweldige trap,” zegt Leekens.

“Moussa speelde voor de schoonheid van het spel en aan de bal hoorde hij bij de allerbesten. Zijn talent was onomstreden. Hij begon zijn carrière links of rechts op de flank - hij was zo sterk dat je dubbele dekking nodig had om Moussa af te stoppen - en daarna is hij ‘omgeschoold’ naar de rol van controlerende middenvelder. Op balbezit kon je geen betere speler wensen en hij was, ook in moeilijke omstandigheden, altijd aanspeelbaar. Moussa was meer een voorbereider dan een afmaker. De bal klèèfde aan z'n voet en geen inspanning was teveel. Tegenstanders waren altijd wat bang van hem.”

Hij was ook een speler die in functie van het team dacht, weet Leekens nog, en dat maakte hem ook bijzonder populair bij de anderen. “Moussa is een fantastische jongen. Een beetje timide - hij had niet de brutaliteit van een Nederlander in zich, hij wilde zich niet kost wat kost manifesteren - maar als je hem kent, is hij geweldig. Als je hem een opdracht gaf, dan kon je er zeker van zijn dat hij er 300 procent voor zou gaan. Hij had ook altijd wat sentimenteels en romantisch in zich. Een hele lieve speler, geen man van grote woorden, maar wel een prachtige ambassadeur van het Belgische voetbal. Hij gaf altijd een meerwaarde aan z’n elftal en maakte de anderen beter.”