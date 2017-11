Rode Duivels kennen vrijdag WK-tegenstanders Redactie

15u13

Bron: Belga 0 BELGA Romelu Lukaku en bondscoach Roberto Martinez. Voetbal Een zeskoppige delegatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) trekt woensdag naar de Russische hoofdstad Moskou om er vrijdagnamiddag (16 uur Belgische tijd) de loting voor het WK van komend jaar bij te wonen.

Bondscoach Roberto Martinez, CEO Koen De Brabander, technisch directeur Chris Van Puyvelde, woordvoerder Stefan Van Loock, eventmanager Filip Van Doorslaer en teammanager Piet Erauw worden dan in de concertzaal van het Kremlin verwacht om te kijken uit welke hoeken van de wereld de WK-tegenstanders zullen komen.

Net als voor het WK in Brazilië in 2014 en het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, vicewereldkampioen Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal, waardoor die landen in de groepsfase vermeden worden. Uit pot twee worden Spanje, Engeland, Colombia en Uruguay best vermeden. De landen uit pot drie en vier zouden in principe niet al te veel problemen mogen bieden, maar op een groep met naast België ook Spanje, Costa Rica en Nigeria zit niemand te wachten.

Landen uit dezelfde confederatie kunnen niet bij elkaar in een groep worden geloot, met uitzondering van Europa, dat maximaal twee landen in een groep mag hebben. De belangrijkste afwezigen op deze 21ste editie van het WK zijn Nederland, viervoudig wereldkampioen Italië, Zuid-Amerikaans kampioen Chili en de Verenigde Staten.

14 juni tot 15 juli

Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya moeten voor de ogen van de wereld de loting in goede banen leiden. Uiteindelijk worden er zo acht groepen van vier landen gevormd, die tussen 14 juni en 15 juli in twaalf stadions verspreid over elf speelsteden voor de wereldtitel zullen strijden.

De top twee van elke groep plaatst zich vervolgens voor de achtste finales, waarin er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt. In 2014 eindigde het verhaal van de Rode Duivels van Marc Wilmots in de kwartfinales, net als op het EK van vorig jaar in Frankrijk.

