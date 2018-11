Rode Duivel weer helemaal op topniveau: Dries Mertens imponeert zijn volgers met indrukwekkende vrijschopgoals op trainingsveld TLB

01 november 2018

17u20 0

Dries Mertens en Napoli ontvangen morgen degradatiekandidaat Empoli in de Serie A. En de Rode Duivel heeft op zijn Instagram-pagina getoond dat hij klaar is om opnieuw belangrijk te zijn voor zijn ploeg. Mertens, die recent onder meer tegen PSG scoorde in de Champions League, deelde enkele filmpjes waarop te zien is hoe hij wel heel achteloos vier vrijschoppen op identieke wijze tegen het net krult. Iets zegt ons dat Empoli-trainer Aurelio Andreazzoli na het zien van de beelden toch even aan zijn spelers zal vragen om zo weinig mogelijk vrijschoppen weg te geven in de buurt van de eigen zestien...