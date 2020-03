Roberto Martínez tevreden over loting: “Op Wembley spelen is altijd speciaal” DMM

19u18 0 Voetbal Engeland, Denemarken en IJsland dus voor de Rode Duivels in de tweede editie van de Nations League. Bondscoach Roberto Martínez kon er best mee leven. “Dit is een goeie groep.”

Het zijn geen onbekenden die de Rode Duivels vanaf september zullen treffen in de Nations League. Onze nationale voetbalploeg keek Engeland op het WK in 2018 twee keer in de ogen. Denemarken is straks tegenstander in de groepsfase van het EK en IJsland kennen we nog van de vorige editie van de Nations League.

“Dit is een leuke groep voor de fans”, vertelde Roberto Martínez kort na de loting in Nederland. “Engeland is altijd speciaal. Op Wembley spelen is uniek. Het is een wedstrijd die je altijd wil winnen. Het grote verschil met de vorige editie van de Nations League is dat we nu groepen hebben met vier ploegen. De vorige keer was het met drie teams. Dat was een beetje een handicap.”

België won in de eerste editie twee keer van IJsland, maar de Rode Duivels lieten zich kisten in Zwitserland. “We hebben daaruit geleerd”, aldus Martínez. “Het zijn geen vriendschappelijke wedstrijden. Dit is een competitie en we zullen dus uitgedaagd en getest worden. Het worden belangrijke matchen in de periode na het EK tot begin maart.”

De bondscoach - die niets te melden had omtrent zijn contractsituatie - liet ook z’n licht schijnen op de actualiteit. Het voorbereidingstoernooi van de Rode Duivels in Qatar staat onder druk door het coronavirus. “We houden de situatie in de gaten. We staan in contact met de Qatarese voetbalbond en op dit moment zijn we positief gestemd. Er is een plan b, maar we moeten de dagen afwachten.

“Wat Eden Hazard betreft heb ik er ook vertrouwen in. Hij is positief. Uiteraard is er altijd dat ene trieste moment kort na een blessure, maar hij kijkt vooruit naar zijn operatie. Daarna is het veel makkelijker om tussentijdse doelen te stellen. We hopen dat hij een goeie operatie heeft.”