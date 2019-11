Roberto Martínez: “Mentaliteit is vergelijkbaar met die van Duivels” Redactie

12 november 2019

22u44 0

Ook te gast aan Den Dreef: Roberto Martínez. De bondscoach van de Rode Duivels feliciteerde voor de partij zijn collega Ives Serneels en Janice Cayman voor hun 100ste cap. De Spanjaard was vol lof over de Belgische voetbaldames. “Ik heb zeker genoten. Het is niet makkelijk om een goed georganiseerd team te ontwrichten. Teams spelen nu al met een andere benadering tegen de Flames. Maar de focus van de speelsters zat juist.” Martínez sprak ook over Serneels, die niet wilde roteren vandaag. “Dat is de winnaarsmentaliteit en vergelijkbaar met de Duivels. Op dit niveau wil je elke match winnen. Ives creëert een goede groep aan speelsters die competities zijn en elkaar willen uitdagen voor de plekjes in het team.”