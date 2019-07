Robert Waseige: portret als speler en coach MMP

17 juli 2019

13u22 0

Als speler

Jeugd RFC de Liège (1946-1959)

RFC de Liège (1959–1963): hij speelde vier jaar op het hoogste niveau in België

Racing White (1963–1970): met de Brusselse club pakte hij de titel in tweede klasse in 1965

KFC Winterslag (1970-1972): hij sloot zijn spelerscarrière af met een titel in derde klasse bij KFC Winterslag. In zijn laatste jaren was hij er speler-trainer.

Als trainer

KFC Winterslag (1971–1976): hij startte zijn trainerscarrière bij de club waar hij afzwaaide als speler. Hij werd met de club kampioen in derde klasse in 1972. Vier jaar later stuwde hij hen ook naar de titel in tweede klasse. Hij bracht de Limburgers van derde naar eerste nationale.

Standard Luik (1976–1979): maakte bij Standard de overstap naar het hoogste niveau

KFC Winterslag (1979–1981): keerde na zijn passage bij Standard voor twee seizoenen terug naar de club waar zijn trainerscarrière begon. Hij dwong er Europees voetbal af.

KSC Lokeren (1981–1983): was er twee seizoenen trainer, maar koos dan weer voor zijn oude liefde Liège

RFC de Liège (1983–1992): bij Club Luik toonde hij opnieuw wat hij in zijn mars had als trainer. Hij maakte de club een vaste waarde in de subtop. Hij was met de club in 1987 nog verliezend finalist in de Beker van België, maar in 1990 won hij hem dan toch. Zijn enige trofee op het hoogste niveau. In ‘85 werd hij tot Trainer van het Jaar verkozen.

Sporting Charleroi (1992–1994): ook gedurende zijn periode bij Charleroi werd hij één keer (1994) tot Trainer van het Jaar verkozen.

Standard Luik (1994–1996): zijn tweede passage bij de club uit Luik. In 1994 streed Standard tot op de laatste speeldag mee voor de titel, maar Anderlecht haalde het. Hij werd in ‘95 voor een tweede keer op rij en voor de derde keer in zijn carrière Trainer van het Jaar.

Sporting Lissabon (1996): zijn enige uitstap naar het buitenland in clubverband. Hij kon er niet aarden en het huwelijk liep al snel op de klippen.

Sporting Charleroi (1997–1999): probeerde het opnieuw bij Charleroi, maar kon daar in twee seizoenen niet overtuigen en ging als Belgisch bondscoach aan de slag

België (1999–2002): was drie jaar lang bondscoach van de Rode Duivels. Op het EK in eigen land gingen de Duivels er echter al in de groepsfase uit na een 3 op 9. Hij leidde de Duivels ook naar het WK in Japan en Zuid-Korea in 2002. In de aanloop naar dat WK kondigde hij zijn terugkeer naar Standard aan, wat op heel wat kritiek onthaald werd. Waseige was de eerste Waalse bondscoach.

Standard Luik (2002): derde en laatste passage bij Standard. Na vijf matchen was het al voorbij. Zijn trainerscarrière zit in het slop.

Sporting Charleroi (2003–2004): keerde terug naar Charleroi, maar kon ook daar niet meer overtuigen

Algerije (2004): was kortstondig bondscoach van Algerije en was ook daar weinig succesvol

FC Brussels (2005): sloot zijn trainerscarrière af bij FC Brussels

Weetjes

Waseige heeft maar liefst 818 matchen in de Belgische eerst klasse gecoacht. Een absoluut record.





Waseige rookte als trainer regelmatig sigaren. In de jaren 80 zat hij dan ook vaak met een sigaar op de bank.

Marc Wilmots groeide onder Waseige uit tot de leider van de nationale ploeg. Toen Wilmots in 2012 benoemd werd als bondscoach, paste hij zijn speelwijze aan aan het systeem dat Waseige hanteerde als bondscoach. Dat systeem bestaat uit vijf aanvallend denkende en vijf verdedigend denkende spelers.

Frédéric Waseige debuteerde in 1983 bij Club Luik. Zijn vader Robert was toen coach van het elftal. Na zijn spelerscarrière ging Frédéric aan de slag als voetbalpresentator van VOO.