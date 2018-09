Rijverbod voor Junior Edmilson nadat hij met Mercedes liefst 60 (!) km/u te snel rijdt

De beroepspolitierechtbank heeft het rijbewijs van voetballer Junior Edmilson (24) ingetrokken na een forse snelheidsovertreding. De voormalig flankaanvaller van Standard werd op 15 februari 2017 om 11 uur 's morgens geflitst op de A602 in Ans. Met zijn Mercedes haalde hij 150 km/u terwijl de maximumsnelheid er 90 bedraagt. De Luikenaar, die nu uitkomt voor het Qatarese Al-Duhail, kreeg voor die overtreding al in januari drie maanden rijverbod en 800 euro boete, waarvan de helft met uitstel. In beroep werd twee derde van zijn rijverbod uitgesteld.