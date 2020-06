Rendement zero: Mesut Özil strijkt bij Arsenal 18 (!) miljoen euro op per doelpunt, en hij is niet alleen MXG

19 juni 2020

13u03 0 Premier League Wat zou u doen met een loon van 400.000 euro per week? Voor Mesut Özil (31) is dat vrij simpel, voetballen en belangrijk zijn voor z’n team Arsenal. Maar de Duitser doet net het tegenovergestelde. Hij strijkt iedere week een riant loon op, maar is niet nuttig voor z’n ploeg. In 23 wedstrijden over alle competities dit seizoen scoorde Özil één keer. Ofwel 18 miljoen euro per doelpunt.

Geen Mesut Özil woensdag bij de herstart van de Premier League. “Tactische redenen”, liet Arsenal-coach Mikel Arteta optekenen, toen hem de vraag werd gesteld waarom de Duitser niet in de selectie zat voor de wedstrijd tegen Manchester City. Özil past niet in de plannen van Arteta, maar daar maalt hij niet om. Sinds de start van het seizoen zag Özil z’n bankrekening flink aandikken. En daarvoor gaf hij Arsenal bitterweinig terug, behalve een serieuze last op de loonlijst. Hij is de best betaalde speler van de Gunners.

Özil speelde dit seizoen 1.812 minuten verdeeld over 23 wedstrijden, waarvan 18 in de Premier League, twee in de Europa League en drie wedstrijden in de Engelse bekers. Daarin was hij goed voor één doelpunt (in het 1-2-verlies tegen Brighton) en drie assists. Ofwel één goal per 18 miljoen euro. Per gespeelde minuut verdiende de Duitser 9.611 euro. Waanzin.

Daarbij komt nog dat Özil tijdens de coronacrisis weigerde om in te leveren op zijn loon. Bij Arsenal gingen de spelers midden april akkoord om 12,5 % van hun jaarloon af te geven, om de club financieel wat te ontlasten tijdens de crisis. Maar niet zo voor Mesut Özil. Hij liet verstaan respect te hebben voor wat z’n ploegmaats deden, maar leverde niet in. “Ga vandaag niet akkoord met een verlaging, als de clubs mogelijk nog dezelfde winst maken als vorig jaar. Uitstellen is een optie”, liet zijn manager Erkut Sogut weten.

Özil verloor onlangs zijn sponsorcontract met Adidas, wat hem over zeven jaar ook 24,7 miljoen euro opbracht. De Duitser heeft bij Arsenal nog een contract tot het einde van volgend seizoen en lijkt niet zinnens om te vertrekken. Waarom zou hij ook.

Niet alleen

Naast Özil lopen op de Europese velden wel nog wat spelers rond die een flinke duit verdienen voor quasi geen rendement. Een overzicht.

Gareth Bale (Real Madrid - 400.000 euro per week)

Voor Gareth Bale is het naast het veld alweer een lucratief seizoen geweest. De Welshman verdient goed z’n boterham in Madrid, maar heeft coach Zidane nog niet veel diensten bewezen. In het begin van het seizoen sukkelde Bale met wat kwaaltjes, maar nu is hij topfit en wordt hij nog gepasseerd. Gisteren nog mocht Asensio na één jaar inactiviteit door een blessure opdraven als invaller tegen Valencia. Bale bleef op de bank. Dit seizoen speelde Bale over alle competities 19 matchen, scoorde hij drie keer en gaf hij twee assists.

Bale verdiende 17 miljoen sinds het begin van de Spaanse competitie. Dat komt overeen met 5,6 miljoen per goal.

Alexis Sanchez (Inter Milaan - 400.000 euro per week)

Sanchez sukkelde tussen oktober en december met een blessure waardoor hij niet tot spelen toe kwam. Maar voordien en ook na zijn afwezigheid liet de Chileen amper iets zien. Hij speelde over alle competities heen 16 wedstrijden, waarin hij amper één keer scoorde en drie assists gaf.

Sanchez verdiende 16,6 miljoen sinds het begin van de Italiaanse competitie. Dat komt overeen met 16,6 miljoen per goal.

Luka Jovic (Real Madrid - 188.000 euro per week)

Luka Jovic werd naar Madrid gehaald na z’n uitstekend seizoen bij Eintracht Frankfurt. Hij scoorde in het seizoen 2018/19 28 keer in 47 wedstrijden voor de Duitse club. Real tekende Jovic voor 60 miljoen euro en gaf hem een riant loon. Maar dat heeft de Serviër nog niet kunnen inlossen. Dit seizoen kwam hij 24 keer in actie voor Real, maar scoorde hij amper twee keer, en gaf hij twee assists.

Jovic verdiende 8,2 miljoen sinds het begin van de Spaanse competitie. Dat komt overeen met 4,1 miljoen per goal.

Randgevallen en blessures

Er zijn nog wel wat spelers die niet het verwachte rendement halen bij hun club. Zo lijkt Antoine Griezmann nog niet helemaal te aarden bij Barcelona, maar de Fransman scoorde in 39 wedstrijden toch al 14 keer. Daarnaast zijn er ook spelers die worden afgeremd door langdurige blessures, maar ondertussen wel flink doorbetaald worden. Paul Pogba sukkelt al sinds september met zijn enkel bij Manchester United. De Fransman speelde daardoor amper acht wedstrijden waarin hij in totaal goed was voor twee assists. Wel schrijft hij iedere week nog 320.000 euro bij op zijn bankrekening.

Lang niet alle Rode Duivels haalden tot dusver het beoogde rendement bij hun club. Al krikt Eden Hazard dat de laatste weken wel wat op. Sinds de herstart van La Liga gaf hij twee assists in twee wedstrijden. Daarvoor gaf Hazard in 15 wedstrijden vijf assists en scoorde hij één keer. Real betaalde in de zomer 100 miljoen euro voor de kapitein van de Rode Duivels. Hazard verdient zo’n 485.000 euro per week bij de Koninklijke. Ook Michy Batshuayi kan bij Chelsea niet het beoogde rendement bieden. De Rode Duivel verdient 6,5 miljoen euro per jaar (125.000 euro per week), maar kwam dit seizoen tot amper 8 doelpunten in 25 wedstrijden. Één doelpunt in 16 wedstrijden in de Premier League. Te weinig. Batshuayi is, mede door de komst van Timo Werner, op weg naar de uitgang bij Chelsea.

Lees ook: De trieste aftocht van Batshuayi bij Chelsea: “Te instinctief, te weinig liefde” (+)

Lees ook: Mesut Özil weigert voorlopig vermindering van salaris bij Arsenal ondanks weekloon van 400.000 euro