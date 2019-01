Refaelov achterna: deze ingenieuze vrije trappen vergden uren noeste arbeid op training GVS

21 januari 2019

14u29 0 Voetbal Wat is er mooier dan een ingestudeerd nummertje op een vrije trap? Refaelov liet ons dit weekend kirren van plezier, ook enkele ingenieuze varianten maakten eerder al indruk.

En of het ingenieus was, de vrije trap van Lior Refaelov. De smaakmaker van Antwerp leek met Juklerod een extra muur op te trekken om het zicht van Essevee-doelman Bossut te belemmeren. Leek inderdaad, want de twee hadden een uitgekiend plannetje ontworpen. Gecamoufleerd legde de Noor het balletje opzij, waarna Refaelov fluks draaide en raak krulde. De beloning van vele uren noeste arbeid op het trainingsveld. Uiteraard waren de Antwerpenaren niet de eerste met een geslepen stilstaande fase. Wij doken in het archief op zoek naar enkele schitterende varianten.

Het masterplan van Hein

Vier jaar geleden beleefde AA Gent een fantastische Champions League-campagne. De Buffalo’s bereikten de achtste finales en gingen de wereld rond met een heerlijke vrije schop. Auteur: Danijel Milićević. In de match tegen Lyon gingen drie Oost-Vlamingen prompt voor de bal staan. Hun loopbeweging richting doel zorgden ervoor dat de keeper geen zicht had op de situatie. Milićević rondde het perfecte plannetje heerlijk af. In de wedstrijden nadien voerden de Buffalo’s het kunstje overigens nog enkele keren op. Hein Vanhaezebrouck hield de mosterd bij het Franse SM Caen.

Gespeelde chaos

Een knap staaltje theater van de Duitse vierdeklasser Rott-Weis Essen. Met z’n zessen maakten ze zich op om de stilstaande fase voor hun rekening te nemen, waarop het lijkt dat er een meningsverschil aan te pas komt. Niet is echter minder waar, want Benedikt Koep krult het leer uiteindelijk enig mooi tegen de touwen terwijl de vijf ploegmakkers gewoon wegstappen.

Tot op de centimeter nauwkeurig

Altijd fraai: een vrije trap benutten aan de hand van enkele korte tikjes. In de Franse tweede klasse was Lens-spits Kévin Fortuné het eindstation van enkele passes die tot op de centimeter nauwkeurig waren. De spelers van tegenstander Laval stonden erbij en keken ernaar. John Bostock (ex-OHL) was trouwens de man die het inventief nummertje op gang bracht.

Zanetti verbaast Engeland

Twintig jaar geleden pakte Argentinië al uit met een sluwe vrije trap. Op het WK 1998 stelde Javier Zanetti zich op in de muur om dan bijzonder slim vrij te lopen. De man achter de bal, Juan Sebastian Veron, speelde zijn ploegmakker aan. De Engelse doelman verschalken was vervolgens een koud kunstje. Let ook op de Argentijn die veinst de stilstaande fase voor z’n rekening te nemen en zo alle aandacht naar zich toetrekt.

Catania-spelers steken hun broek af

Geen muur opstellen op de positie waar de bal ligt - zoals Gent deed-, maar wel achter de opgestelde muur van de tegenstander. Dat was het opzet van het Italiaanse Catania in het duel met Torino. Om nog wat meer verwarring bij de doelman te oogsten, deden de spelers er zelfs nog een schepje bovenop. Wanneer hun ploegmakker Giuseppe Mascara zich klaarmaakte voor de vrije trap, staken de spelers in het muurtje prompt hun broek af. Het leer verdween na de aparte tactiek zowaar in doel.

Guerreiro slaat Bremen met verstomming

In de wedstrijd tegen Werder Bremen stonden Dortmund-spelers Marco Reus en Raphaël Guerreiro klaar achter een stilliggende bal. Na een schijnbeweging leek Guerreiro de bal aan Reus te laten, waarna de Fransman gewiekst terug stapte en iedereen prompt met verstomming sloeg. De Bremense defensie in de luren, Alcacer profiteerde graag.

