Ref van WK-finale in 1990 haalt keihard uit naar Maradona: “Één van de minst aangename mensen die ik ooit tegenkwam” CPG

26 april 2020

15u31

Bron: Tirando Paredes 0 Buitenlands voetbal In de WK-finale van 1990 nam Diego Maradona het met zijn Argentinië op tegen West-Duitsland. In een beladen duel met twee rode kaarten en een controversiële strafschop eiste scheidsrechter Edgardo Codesal de hoofdrol op. Dertig jaar later trapt hij na richting de Argentijnse vedette. “Maradona mocht blij zijn dat ik hem niet van het veld stuurde.”

De wereldtitel ging in 1990 naar West-Duitsland, dat de finale won met 1-0. Twee ploegmaats van Maradona - Pedro Monzon en Gustavo Dezotti - werden tijdens de wedstrijd uitgesloten door scheidsrechter Edgardo Codesa, iets wat de nederlaag van de Zuid-Amerikanen in de hand werkte.

Dertig jaar na de feiten haalt de inmiddels 68-jarige Codesal aan dat Maradona in die bewuste wedstrijd bovendien geluk had dat hij de leiding had over de partij. Volgens de ref zou elke andere scheidsrechter genoeg redenen gehad hebben om ook Maradona die dag van het veld te sturen. “Ik had hem nog voor het begin van de wedstrijd al kunnen uitsluiten, want hij vloekte hevig tijdens het volkslied’, vertelt Codesal aan het Uruguayaanse medium Tirando Paredes.

El ex árbitro Edgardo Codesal no titubeó al externar lo que opina de Diego Armando Maradona.



“Siempre contemplé lo que era como futbolista, pero como persona es de lo peor que conocí en mi vida. Como jugador, un crack; como persona, despreciable". pic.twitter.com/zLTA7IuFGX Raúl Orvañanos(@ RaulOrvananos) link

“Later in de partij, toen ik zijn ploegmakker Monzon een rood karton onder zijn neus duwde, kwam Maradona naar mij toegelopen en beweerde hij dat ik een dief was en op de loonlijst van de FIFA stond. Bovendien zag ik hem een aantal opmerkelijke dingen doen op het veld en zijn knie was opgezwollen door een aantal agressieve, hevige tackles die hij uitvoerde.”

Codesal laat voorts wel weten bewondering te hebben voor de voetbalkunsten van Maradona. “Als persoon vond ik hem één van de minst aangename mensen die ik tegenkwam in mijn scheidsrechtersloopbaan, maar als voetballer was hij de beste. Ik heb respect voor Maradona als speler. Hij was een leiderfiguur en iemand met veel kwaliteiten die altijd het beste van zichzelf gaf op het veld.”

A late Andreas Brehme penalty gave West Germany victory over Argentina in the 1990 World Cup Final. pic.twitter.com/bQWCAHSihR 90s Football(@ 90sfootball) link

Denkbeeldige penalty

Maradona suggereerde destijds dat Codesal niet wilde dat Argentinië de wedstrijd zou winnen. West-Duitsland haalde het toen door een strafschop in minuut 85 te verzilveren. “Onze spelers plooiden zich dubbel, maar toen kwam deze man die alles voor ons verpestte”, klonk het bij Maradona in 1990. “De scheidsrechter was bang dat de wedstrijd zou afstevenen op strafschoppen. Hij wilde het Italiaanse volk plezieren. Hij verwees Monzon voor een normale actie onterecht naar de kleedkamer en kende in het slot een denkbeeldige penalty toe aan de tegenstander.”

“Ik huil er nog altijd om. Voetbal is mijn leven geweest. Ik huil niet zozeer omwille van die tweede plaats, maar wel vanwege de manier waarop we die wedstrijd verloren hebben. De scheids had geen enkele reden om de bal in het slot op de stip te leggen.”

Lees ook: “De dag dat Messi Maradona werd”: exact dertien jaar geleden verbaasde 19-jarig toptalent van Barça de wereld met adembenemende dribbelgoal

Lees ook: Zelfisolatie of niet, Maradona neemt geen blad voor de mond: “Sommige ploegen behandelen hun spelers als slaven”