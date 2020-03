Red Flames willen uitverkocht stadion voor kwalificatietopper tegen Zwitserland Voetbalbond wil recordaantal van 10.000 uitzinnige fans in Leuven voor cruciale EK-kwalificatiematch Redactie

03 maart 2020

13u13 0 Red Flames De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg treedt vanaf woensdag aan op de Algarve Cup, een prestigieus oefentoernooi in het zuiden van Portugal. Maar toch ligt de focus vooral al op het cruciaal EK-kwalificatieduel thuis tegen Zwitserland. De voetbalbond wil de Red Flames een extra hart onder de riem steken en mikt op een uitverkocht stadion.

De Belgian Red Flames hebben halfweg hun kwalificatiecampagne voor Euro 2021 in Engeland een perfect rapport van 12 op 12. Daarmee delen ze de leiding in hun groep met Zwitserland. Dat is meteen de volgende tegenstander van de Flames op dinsdag 14 april in hun thuisstad Leuven. Bij winst tegen Zwitserland in het King Power at den Dreef stadion van Oud-Heverlee Leuven zetten onze nationale voetbalvrouwen een grote stap richting kwalificatie voor het Europees Kampioenschap volgend jaar. Daarom wil de Voetbalbond voor de allereerste keer in zijn 125-jarige geschiedenis een vol stadion voor de Belgian Red Flames. “Het thuisduel tegen Zwitserland in Leuven is een cruciale wedstrijd om onze groep te winnen”, weet ook aanvoerder Tessa Wullaert. “Het zou historisch zijn mochten we de match voor 10.000 fans kunnen spelen en zo het huidige supportersrecord van 7.100 supporters kunnen verbreken.”

Algarve Cup en vriendschappelijk duel in Oostende op 9 april als voorbereiding

Het eerste luik van de voorbereiding op het cruciale duel met Zwitserland start op woensdag 4 maart tijdens de Algarve Cup, een vriendschappelijk internationaal toernooi in Portugal waar onze vrouwen drie oefenwedstrijden afwerken. Ze starten tegen Nieuw-Zeeland, ontmoeten daarna de winnaar van Portugal-Italië en eindigen tegen Denemarken, Duitsland, Noorwegen of Zweden. De matchen van de Algarve Cup zijn live te volgen via de website van Het Laatste Nieuws met commentaar van Floris Geerts en Dirk Deferme en via RTLplay. Op 9 april sluiten de Flames hun voorbereiding af met een vriendschappelijke match tegen Noorwegen in Oostende. “De Algarve Cup en de oefeninterland op 9 april tegen Noorwegen vormen de perfecte voorbereiding op de tweede helft van onze kwalificatiecampagne voor het EK 2021", zegt bondscoach Ives Serneels. “Landen als Portugal, Italië, Duitsland, Zweden en Noorwegen zijn qua sterkte en speelstijl te vergelijken met Zwitserland. Die vier matchen zijn dus een ideale test voor ons.”

Wie zin heeft om mee het historisch toeschouwersrecord van de Belgian Red Flames te breken: er zijn nog tickets beschikbaar voor de interland tegen Zwitserland op dinsdag 14 april om 19u00. Koop je ticket via www.rbfa.be. Maandagavond waren er al 4.444 tickets verkocht bij de Voetbalbond voor de thuiswedstrijd van de Belgian Red Flames.