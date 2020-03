Red Flames vloeren thuisland Portugal in Algarve Cup: De Caigny scoort enige treffer, Odeurs pakt in slot penalty Redactie

07 maart 2020

20u11 1 Voetbal De Red Flames wonnen met het kleinste verschil hun tweede duel van de Algarve Cup. Tine De Caigny was de matchwinnaar met een geplaatst schot iets na het uur. In het slot viel ei zo na de gelijkmaker, maar Justien Odeurs pakte de penalty. De volgende klus: Denemarken, op 10 maart.

Drie dagen na de nederlaag tegen Nieuw-Zeeland mochten de Red Flames op zoek naar eerherstel in de Algarve Cup. Onze nationale voetbalvrouwen keken thuisland Portugal in de ogen. België is 17de op de FIFA-ranking, Portugal 31ste.

Toch was het matchbegin voor Portugal. Na twee minuten verdween een kopbal maar net naast het doel van Odeurs. Het was even schrikken, maar verder dan dat kwamen de Portugese dames niet in drie kwartier voetbal. En dus was de rest van de eerste helft voor de Flames. De Caigny antwoordde met een goeie kopbal, maar de bal werd nog net uit de goal gewerkt door de Portugese doelvrouw. Geen snelle openingsgoal voor België.

Die zou er voor rust niet komen. De Flames speelden goed vooruit, versierden veel halve kansen, maar scoren lukte niet. Cayman kwam een voet tekort na een scherpe voorzet van Wullaert. 12 schoten naar doel, slechts 2 op het kader.

Odeurs

Hetzelfde verhaal bij aanvang van de tweede helft, al kwam Portugal toch een woordje meepraten. Van de Velde miste de herneming nadat doelvrouw Moraes de bal loste. Portugal was er ook even door, maar de Flames konden nog net wegwerken. Iets over het uur was het dan toch prijs. De Caigny brak na mooi samenspel de ban. De bal ging netjes de benedenhoek in: 1-0 voor de Flames. Ei zo na had Portugal daarna een snelle gelijkmaker beet. Gelukkig kon Odeurs een kopbal uit haar verste hoek duiken. En Odeurs werd nog een keer héél belangrijk. Na hands van Missipo ging de bal op de stip, de Belgische doelvrouw koos op de strafschop van Neto de juiste hoek. Zo bleef het 0-1, een terechte overwinning.

Dinsdag 10 maart staat het derde duel op het programma: tegen Denemarken. Het nummer 16 van de wereld en dus één plaats hoger gerangschikt dan de Flames. Ook die wedstrijd is uiteraard live te bekijken op HLN.be!

65' GOAAAL! Lola Wajnblum looks for @TineDeCaigny in the box and Tine scores in the right corner! 1️⃣-0️⃣ #BELPOR #AlgarveCup2020 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/CjWh7VDryt Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link