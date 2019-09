Red Flames trappen tegen Kroatië EK-kwalificatie op gang: “Zelf het spel maken” Redactie

02 september 2019

Na de goede generale repetitie tegen Engeland is het nu voor echt. De Red Flames spelen morgenavond tegen Kroatië hun eerste EK-kwalificatiematch. “Wij gaan vooral het spel moeten maken”, zegt kapitein Tessa Wullaert. “We moeten sowieso die drie punten pakken, want goed begonnen is half gewonnen.”

Serneels: “In totaliteit hebben we meer kwaliteiten”

Cayman: “Proberen zo snel mogelijk te scoren”