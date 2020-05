Red Flames terug op trainingsveld, bondscoach Serneels: “Blij de speelsters weer in levende lijven te kunnen ontmoeten” ABD

30 mei 2020

17u35

Red Flames De Red Flames tekenden vandaag voor het eerst sinds het losbarsten van de coronacrisis weer present op het Belgian Football Center. Daar trainden ze in twee groepen, uiteraard mét respect voor de social distancing-regels. "Er komen geen fysieke inspanningen aan te pas. Het balgevoel terugvinden, daar ligt de focus nu", aldus bondscoach Ives Serneels.

“Op deze training wou ik in de eerste plaats zien hoever iedereen conditioneel staat. De speelsters hebben in deze bijzondere tijden niet stil gezeten, maar competitie hebben ze natuurlijk niet gehad. Intensieve trainingen doen we nog niet. De speelsters moeten geen zware fysieke inspanningen leveren, maar in de eerste plaats het balgevoel terugkrijgen.”

Tijdens de lockdown hield Serneels op digitale wijze contact met de speelsters en met de andere stafleden. “Eigenlijk was het voor mij een heel drukke periode. Ik wou de connectie met iedereen maximaal bewaren. Uiteindelijk hebben we de speelsters meer gehoord, dan dat we ze zouden gehoord hebben mocht het competitie geweest zijn. Toch is is het prettig dat we elkaar nu weer op het veld zien.”

De training, gesloten voor supporters en pers, gebeurde strikt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Maximaal stonden er twintig personen op het veld. De 37 speelsters van de ruime kern waren uitgenodigd en dus werd er in twee groepen en op twee velden getraind. Op elk moment bleef tussen speelsters en staf een afstand van anderhalve meter bewaard. Meteen na de training trok iedereen huiswaarts, douchen gebeurde thuis.

De Flames, met Tessa Wullaert, aan het werk op training:





Ook de nationale meisjesploegen komen vanaf dit weekend weer samen in Tubeke. Zaterdag deed de U17 dat al, zondag volgen de Flames onder 16 jaar en op pinkstermaandag is de U15 aan de beurt. Ook in de weekends van 6, 13 en 27 juni staan trainingen geprogrammeerd voor de jonge Flames.

In september moeten de Flames weer aan de bak in de kwalificaties voor het EK. Vrijdag 18 september nemen ze het op tegen Roemenië, dinsdag 22 september treden ze in Zwitserland aan. Daarna volgt nog een verplaatsing naar Litouwen, op dinsdag 27 oktober, en het thuisduel tegen rechtstreekse concurrent Zwitserland op dinsdag 1 december. Die laatste twee partijen hadden eerder moeten plaatsvinden, maar werden wegens het coronavirus uitgesteld.

Na vier wedstrijden gaan Belgie en Zwitserland samen ongeslagen aan de leiding in groep H. De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich voor het EK in Engeland. De andere runners-up spelen barrages. Het EK werd naar 2022 (6-31 juli) uitgesteld om de concurrentie met het eveneens uitgestelde EK voor mannen uit de weg te gaan.