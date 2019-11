Red Flames rekenen opnieuw simpel af met Kroatië en blijven foutloos richting EK GVS

08 november 2019

19u53 6 Red Flames 9 op 9 voor de Red Flames in de EK-kwalificatiecampagne. Ook op eigen veld kon Kroatië geen weerwerk bieden aan onze Belgische dames. Philtjens nam twee treffers voor haar rekening, ook Wullaert en De Caigny hesen zich op het scorebord. De Kroatische tegentreffer na een foutje van doelvrouw Evrard is slechts een kleine smet om de ruime zege: 1-4.

Twee maanden geleden werd het 6-1, het nummer 54 van de wereld mocht geen probleem vormen. Ook al omdat Kroatië niet kon teren op een thuisaanhang - er waren zo’n 100 fans in het stadion van tweedeklasser NK Inter Zaprešić én bondscoach Serneels zijn 100ste interland afhaspelde: extra motivatie.

België was baas vanaf minuut één. Als vervangster van Van Kerkhoven liet Dhont zich aardig in de combinaties betrekken, maar het was De Caigny die de eerste treffer inluidde. Ze werd gehaakt in het strafschopgebied, Wullaert trapte de penalty zacht maar wel precies in het hoekje. Na een handvol assists haar eerste doelpunt in deze EK-kwalificatiecampagne. Op het halfuur viel ei zo na de dubbele voorsprong, De Caigny trapte in één tijd op de onderkant van de dwarsligger. Uitstel van de feestvreugde, want toen Wullaert de lopende Philtjens met een opwippertje het straatje instuurde, stond het wel 0-2. Kopbalspecialiste De Caigny - vandaag in een offensievere rol - kopte de derde treffer nog naast. Het liep gesmeerd. En toch waren de dames halfweg niet zegezeker. Daar had doelvrouw Evrard iets mee te maken. Vijf minuten voor rust bokste ze een vrije trap weg tegen de eigen deklat, Lubina hoefde maar binnen te lopen. Een onbegrijpelijke fout, maar het stond wel 1-2 aan rust.

Veel slordigheden in het begin van het tweede bedrijf, maar bij de eerste kans veerde de Belgische bank en 20 Belgische fans opnieuw op. De Caigny trapte naast de bal, Philtjens profiteerde en legde haar tweede van de avond in het mandje. Terug in een zetel, ook omdat de thuisploeg niet de minste aanstalten maakte om opnieuw dat goaltje terug te nemen - het ontbrak hen simpelweg aan kwaliteit. Voor de Flames was het oké zo, de pot kabbelde rustig voort zonder kansen die naam waardig. Tot Wullaert tien minuten voor tijd een tweede assist afleverde. De Caigny had dan toch haar goaltje beet. 1-4 en 9 op 9. Dinsdag komt Litouwen op bezoek in Leuven.