Red Flames pakken de scalp van Italië en plaatsen zich voor WK-barrageduels GVS

04 september 2018

18u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Een unicum. Voor het eerst hebben de Red Flames zich verzekerd van WK-barrageduels. Onze nationale voetbaldames klopten leider Italië (2-1) terwijl enkele andere tweedes van hun pluimen lieten. België schaart zich zo alsnog bij de vier beste tweedes en strijdt in een halve finale (oktober) en finale (november) om het laatste Europese WK-ticket.

De eerste vereiste: het reeds geplaatste Italië vloeren. Geen sinecure, met het maximum van de punten waaronder een 2-1-thuiszege tegen onze Flames toonde de Azzurri zich tot dusver onklopbaar. Bondscoach Ives Serneels had echter een tactisch plannetje, met hoge druk en veelvuldig gebruik van de flanken trokken onze nationale voetbaldames meteen in het offensief. Mét succes.

Na amper zes minuten was het immers al raak. De Caigny trok perfect voor, Vanmechelen troefde in een spurtje haar naaste belager af en deponeerde in het lege doel. 1-0. Perfecte start. Wat volgde was een dominant België, tot de referee prompt maar terecht de bal op de stip legde na een onbesuisde tackle van Philtjens. Girelli kreeg de 3.000 aan Den Dreef eventjes stil. Even, inderdaad. (lees onder de foto verder)

De 2-1 lag immers vijf minuutjes later in het mandje, haast een kopie van de eerste goal. Dit keer kroop Cayman vanop de rechterflank in de rol van aangever, alweer Vanmechelen dook in de rug van de Italiaanse defensie en liet in twee tijden de netten trillen. 2-1 aan de rust, meer dan verdiend.

WK-droom

Ook na de koffie deelden de Flames de lakens uit. Wullaert rolde de hele Italiaanse defensie op en stak vervolgens tot in den precisie bij Cayman. Giuliani dook echter goed in de voeten om een derde Belgische treffer te verijdelen. Philtjens miste op het uur volledig haar schot - al was de hoek scherp - en ook een corner zaaide paniek in de defensie van de blauwhemden. En Italië? Dat plaatste daar lange tijd niets tegenover, al moest Evrard zich in de slotminuut wel onderscheiden op een prima kopbal. Broodnodig. Eindstand: 2-1. (lees onder de foto verder)

Victorie, dus werd er na het laatste fluitsignaal snel op enkele honderden smartphones gekeken wat de resultaten op de velden van de andere tweedes waren. Vóór de match stonden de Flames in de rangschikking der tweedes op een zesde en voorlaatste plek. Enkel de vier beste tweedes mogen naar de barrages, dus werd er duchtig gerekend op een misstap van enkele naaste concurrenten. En zo geschiedde. IJsland speelde gelijk tegen Tsjechië terwijl Denemarken de boot inging. Alles viel dus in de plooi, de WK-droom houdt stand.

De halve finales van de barrages vinden op 1 en 9 oktober plaats. Ook de finale is een heen- en terugmatch, die staan 5 en 13 november geprogrammeerd. Dan weten we wie volgende zomer in Frankrijk de zeven groepswinnaars vergezelt.

