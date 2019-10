Red Flames nodigen voor afreis naar Roemenië fans uit: “Boost, maar we gaan er daar niet zomaar overlopen” JBE

06 oktober 2019

De Red Flames hielden vandaag voor het eerst een open training in het nationaal voetbalcentrum van Tubeke. Ondanks het slechte weer kwamen zo’n 150 fans een kijkje nemen. “Dat enthousiasme geeft een boost om nu te vertrekken naar Roemenië”, vertelt Kassandra Missipo. Dinsdag volgt daar het tweede EK-kwalificatieduel voor onze nationale voetbaldames. “Het is geen land waar we zomaar gaan overlopen. Het wordt een moeilijke en een spannende wedstrijd.”

Bondscoach Ives Serneels: “Hopelijk sneller scoren dan vorige keer”