Red Flames nemen eerste horde richting WK-barrages: Van Kerkhoven in het slot grote heldin tegen Roemenië GVS

31 augustus 2018

20u53 3 Voetbal Een makkelijke klus was het niet, maar de Red Flames hebben een prima zaak gedaan met het oog op het WK 2019 in Frankrijk. In minuut 83 tikte Ella Van Kerkhoven de enige treffer van de partij tegen de touwen. Als onze nationale voetbaldames dinsdag in eigen huis het reeds geplaatste Italië de baas kunnen, volgen wellicht WK-barrages.

In een zo goed als kansarme eerste helft kwam de thuisploeg het dichtst bij een treffer. Doelvrouw Evrard kende echter weinig moeite met het flauw schotje van Carp. Voorts kreeg een aardig gevuld Stadionul Municipal Botoșani heel wat strijd op het middenveld en slordigheden langs weerszijden voorgeschoteld. Dat er voor rust geen doelpunten vielen, hoefde dan ook niet te verbazen. 0-0.

Twee keer het kader

Na de koffie volgden die kansen wél. Op het uur leek Cayman het openingsdoelpunt te maken, maar haar poging strandde na een gekraakt schot op de paal. Enkele tellen later paniek aan de overzijde, Nagi trapte niet zo gek ver over. Twintig minuten voor tijd had Gouden Schoen Cayman opnieuw de 0-1 aan de voet, maar haar poging van dichtbij in één tijd was te centraal. Wullaert dan maar? Ook niet. Vanuit een scherpe hoek trof ook haar vlam het doelkader.

De tijd tikte ongenadig verder terwijl Roemenië er nog een extra verdedigster bijgooide. Het baatte echter niet dat België zeven minuten voor tijd tóch het gaatje vond. Wullaert zette perfect voor, moederziel alleen zorgde Van Kerkhoven eindelijk voor de verlossing. 0-1. Vervolgens speelden de dames van bondscoach Serneels de partij vlekkeloos uit.

Een broodnodige zege, enkel met een zes op zes leken de Red Flames als één der vier beste tweedes immers nog kans te maken op WK-barragematchen. De tweede klus: dinsdag in eigen huis tegen het reeds geplaatste Italië.