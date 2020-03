Red Flames nemen deel aan prestigieuze Algarve Cup: “Na de loting kreeg ik vijf berichtjes van mensen die denken dat we de finale kunnen halen” MDRW

03 maart 2020

17u41 0 Red Flames De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg treedt vanaf morgen aan op de Algarve Cup, een prestigieus oefentoernooi in het zuiden van Portugal. Nieuw-Zeeland is de eerste horde voor de Flames.

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg neemt het morgen op tegen Nieuw-Zeeland. Een gunstige loting, waardoor de Flames door sommigen als favoriet getipt worden om het tot in de finale te schoppen. “Na de loting kreeg ik binnen het uur vijf berichtjes van mensen die denken dat we de finale kunnen halen. In het verleden heb ik die inschatting zelf ook veel te vroeg gemaakt. Maar als er op de tweede dag iets gebeurd dat je niet verwacht, dan valt het hele huisje aan diggelen”, aldus bondscoach Ives Serneels.

Serneels tempert enigszins de verwachtingen en ziet de Algarve Cup vooral als een manier om ervaring op te doen. “Meer dan de helft van onze speelsters zijn jonger dan vijfentwintig. In vergelijking met Nieuw-Zeeland hebben we dus een pak minder ervaring. Dat is inderdaad nog een werkpuntje. Alleen door dit soort matchen te spelen, kun je daarin groeien.”

De Belgian Red Flames hebben halfweg hun kwalificatiecampagne voor Euro 2021 in Engeland een perfect rapport van 12 op 12. Daarmee delen ze de leiding in hun groep met Zwitserland. Dat is meteen de volgende tegenstander van de Flames op dinsdag 14 april in hun thuisstad Leuven. Bij winst tegen Zwitserland in het King Power at den Dreef stadion van Oud-Heverlee Leuven zetten onze nationale voetbalvrouwen een grote stap richting kwalificatie voor het Europees Kampioenschap volgend jaar. Alle wedstrijden van de Red Flames zijn live te bekijken op VTM.