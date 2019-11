Red Flames maken zich op voor tweeluik Kroatië-Litouwen: “Winnen is een must” Redactie

05 november 2019

16u22 0 Red Flames De Red Flames spelen volgende week twee nieuwe kwalificatiewedstrijd voor het EK 2021. Voor sommigen worden dat interlands met een gouden randje. Bondscoach Ives Serneels en spits Janice Cayman zullen tegen Litouwen immers voor de honderdste keer uitkomen voor de Flames.

“Ik ben heel trots dat ik die unieke kaap van 100 caps kan ronden, al denk ik dat er nog enkele meisjes in de nabije toekomst snel zullen volgen”, zegt Cayman. “Elke keer als ik het nationale truitje aantrek, bezorgt me dat een gevoel van fierheid dat ik mijn land mag vertegenwoordigen. Ik draai al bij de nationale ploeg mee sinds 2007, maar mijn mooiste moment ligt niet zo ver in het verleden want dat is onze overwinning tegen Noorwegen tijdens het EK 2017 in Nederland. Het feestje achteraf met de massaal aanwezige supporters blijft onvergetelijk.”

Ives Serneels: “Altijd leuk om samen te komen met deze ploeg en wedstrijden voor te bereiden”

“Het is eigenlijk moeilijk te geloven dat ik dit team al 100 wedstrijden geleid heb. Zo snel is het gegaan”, onderstreept bondscoach Serneels. “Het is een stimulans om nog beter te worden als coach en een moment waarbij ik dankbaar wil zijn voor iedereen, en mijn stafleden in het bijzonder, die me heel deze periode gesteund hebben. Dankzij hen ben ik kunnen groeien als coach en als mens. Tijdens de wedstrijd zelf ligt de focus natuurlijk op het sportieve want we willen echt deze twee komende wedstrijden winnend afsluiten zodat we met het maximum van de punten op kop blijven in onze EK-kwalificatiegroep.”

Julie Biesmans: “Winnen is een must”

Cassandra Missipo: “Kroatie is zeker niet te onderschatten”