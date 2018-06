Red Flames houden opnieuw doelpuntenfestival tegen Moldavië: 0-7! Redactie

10 juni 2018

20u16

Bron: Belga 1 Voetbal De Belgische voetbalvrouwen hebben vandaag hun zesde WK-kwalificatiewedstrijd in Chisinau tegen Moldavië gewonnen met 0-7. De Red Flames moeten groepswinst vergeten, maar kunnen wel nog naar het WK via barrages.

Na een rommelige openingskwartier namen de Red Flames de partij stevig in handen. Er kwam veel dreiging vanop de linkerflank met Yana Daniëls, maar de laatste pass of de afwerking ontbrak. Op slag van rust lukte het dan toch voor de Flames. Janice Cayman stuitte eerst op de Moldavische doelvrouw en in de herneming stond de paal in de weg. De derde keer was het wel raak voor Cayman. Opnieuw kreeg ze het leer in de voeten en dit keer lepelde ze het leer buiten het bereik van de rechtkrabbelende goalie: 0-1.

Na de pauze kampeerden de troepen van bondscoach Ives Serneels op de helft van Moldavië en werd het nog een waar doelpuntenfestival. Chloé Vande Velde verdubbelde de voorsprong met een laag afstandsschot. Tessa Wullaert probeerde het op het uur met een subtiel hakje, even later plaatste ze het leer tegen de kruising. Aanvoerster Aline Zeler (64.) pikte wel haar doelpunt mee en duwde van dichtbij de 0-3 binnen. Julie Biesmans (77.) miste eerst nog van dichtbij, maar stond even later toch op het scorebord. Na een own goal van Colesnicenco (80.), die Daniëls van een doelpunt hield, kreeg België een penalty. Wullaert (83.) zette de elfmeter feilloos om. Cayman (88.) legde met een fantasietje de 0-7 eindstand vast.

Na de 3-0 zege van Italië tegen Portugal afgelopen vrijdag kunnen de Red Flames zich niet meer tot winnaar kronen in kwalificatiepoule 6. De Belgische vrouwen moeten zich richten op de tweede plaats in de groep, die ook recht kan geven op een toegangsbewijs voor het WK. De vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen immers barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november). De winnaar daarvan pakt het laatste Europese WK-ticket.

Italië heeft na zeven wedstrijden het maximum van 21 punten. België is tweede met 13 punten. Nadien volgen Portugal (4 ptn), Roemenië (4) en Moldavië (1). De vrouwen van bondscoach Ives Serneels spelen op 31 augustus in Roemenië, om de campagne vijf dagen later tegen Italië te eindigen.