Red Flames gooien voorsprong twee keer te grabbel en staan voor lastige opdracht in Zwitserland MH

05 oktober 2018

22u25 2 Voetbal Bijzonder zuur. De Red Flames gooiden vanavond tot tweemaal toe een voorsprong te grabbel. In de heenwedstrijd van de halve finales van de play-offs richting het WK werd het in Leuven 2-2 tegen Zwitserland.

De Belgische vrouwen namen meteen een vliegende start. Na vijf minuten combineerden ze zich een weg doorheen de Zwitserse defensie. Cayman stond aan het eind van de actie en bracht de Flames met een knap schot in de verste hoek meteen op voorsprong, 1-0. Het antwoord van de bezoekers liet niet op zich wachten. Nauwelijks twee minuten later moest Evrard een kopbal van Bühler klemmen. De Flames lieten het initiatief even helemaal aan Zwitserland en Evrard hield ook Bachmann van dichtbij van een bijna zekere gelijkmaker. Halverwege de eerste helft staken onze landgenotes hun neus opnieuw aan het venster. Vanmechelen zag een afgeweken voorzet tegen de paal belanden en Wullaert was gevaarlijk met een lage schuiver. Een afzwaaier van Ismaili besloot de eerste helft.

Na rust openden de Flames opnieuw enthousiast. Wullaert trapte de eerste doelkans op doelvrouw Thalmann. Zwitserland leek te kraken, maar op de tegenaanval viel de gelijkmaker plots uit de lucht. Invalster Lehmann schoof een afgeweken bal voor een leeg doel tegen de touwen. De Flames toonden zich niet van slag door deze opdoffer. Vanmechelen testte meteen de vuisten van Thalmann en op de daaropvolgende hoekschop joeg De Neve de 2-1 snoeihard tegen de netten. Lehmann ontpopte zich intussen tot spilfiguur bij de bezoekers. De rechtsbuiten mikte eerst een kopbal net naast, alvorens drie minuten voor tijd de Belgische fans versteld te doen slaan na haar tweede treffer. Wullaert miste in de toegevoegde tijd de laatste Belgische kans, het bleef 2-2.

In de andere heenwedstrijd van de halve finales won Europees kampioen Nederland in Breda met 2-0 van Denemarken. De winnaars van beide halve finales nemen het tegen elkaar op in de finale van de play-offs, waarin het laatste Europese WK-ticket wordt uitgedeeld.

"Wij kunnen ook in Zwitserland gaan winnen", klonk het in koor bij doelvrouw Nicky Evrard en doelpuntenmaakster Laura De Neve. "We hebben niet gewonnen, maar eigenlijk moeten we daar niet te veel op focussen", opende De Neve, die op het uur de tweede Belgische treffer tegen de touwen joeg. "Ik vind dat het niet nodig is om negatief te doen na deze wedstrijd. We hebben een goede match gespeeld en dinsdag volgt een nieuwe kans. Zwitserland is zeker te pakken. Wij hadden het beste van het spel en zij loerden op foutjes van ons om dan genadeloos toe te slaan. Persoonlijk was het inderdaad een leuke goal, maar daar schieten we niets mee op. Iedereen in ons team kan overigens zo'n goal maken."

Doelvrouw Nicky Evrard was in de eerste helft erg belangrijk. Met een knappe voetveeg hield ze Bachmann van een treffer. "We begonnen heel gretig aan de partij", stak ze na afloop van wal. "Jammer dat we de partij na rust uit handen geven. Ik vind dat we collectief, als team, een erg sterke match hebben gespeeld. Met die 2-2 is er in Zwitserland nog niets verloren."