Red Flames dromen luidop van WK in Frankrijk: "Geen exotische locatie? Wij zien enkel voordelen"

17u00 0 photo_news Voetbal Vanavond spelen onze Red Flames in Leuven hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Tegenstander van dienst: Roemenië, het nummer 38 van de wereld. Na de monsterzege tegen Moldavië - door de 12 treffers was een telraam écht wel nodig - zijn onze nationale voetbaldames ook aan Den Dreef favoriet. Dinsdag staat dan weer een uitmatch in Portugal op het menu, op papier ook geen onoverkomelijke opdracht. Stap voor stap richting het hoogste internationale voetbaltoneel dus, dé absolute droom van onze Flames? "Toen ik als kind voetbalde in de tuin dacht ik maar aan één ding: spelen op een WK."

Aline Zeler (34) en Janice Cayman (29) - samen goed voor 171 caps - zagen er ontspannen uit tijdens onze babbel. Wat wil je. De WK-kwalificatiecampagne kon met een doelpuntenfestijn tegen Moldavië - nota bene voor 3.000 supporters - niet beter beginnen. "Alles liep perfect", blikt verdedigster Zeler nog een laatste keer terug. "Akkoord, het was tegen een mindere tegenstander, maar we waren goed op alle vlakken. Bovendien hebben we de nul gehouden, iets waar we elke wedstrijd naar streven, hoeveel we er zelf ook scoren."

Volgende opdracht: Roemenië, dat op de openingsspeeldag maar nipt de duimen legde tegen Italië - die andere kanshebber op groepswinst. "We mogen Roemenië en Portugal zeker niet onderschatten, maar ik denk dat Italië inderdaad onze meest te duchten tegenstander is. Maar in principe moeten we niet teveel naar anderen kijken. Focus op onszelf, geloven in onszelf, en onze knappe prestatie tegen Moldavië proberen te herhalen", is Cayman - goed voor vier treffers tijdens de openingsmatch - strijdvaardig.

photo_news Een ontspannen Janice Cayman.

Luidop dromen

Met die ingesteldheid en het talent dat onze nationale voetbaldames onmiskenbaar bezitten, is een eerste deelname aan een wereldkampioenschap niet eens zo een gekke gedachte. De hoofdrolspeelsters beginnen dan ook al luidop te dromen. "Als sporter wil je altijd het hoogst mogelijke bereiken, en voor een voetbalster is dat toch deelnemen aan een WK? Toen ik als kind in de tuin voetbalde, dacht ik maar aan één ding: spelen op een WK, het allerhoogste niveau. Daarvoor doe je het uiteindelijk allemaal, om zo'n avontuur mee te maken", is Zeler duidelijk.

Een gedachtegang waar collega Cayman volledig in meegaat. "Ik heb vier jaar geleden de kans gehad om een halve finale van de Champions League te spelen, maar dat is helemaal niet te vergelijken met een WK. Zeker niet als je zonet een EK achter de rug hebt, wat voor ons een unieke ervaring was. Daardoor is er ook in de groep het besef gekomen dat we internationaal echt wel iets kunnen neerzetten We komen van ver, hebben beetje bij beetje stappen gezet, en nu gaan we dan ook met z'n allen voor een plekje op dat WK."

photo_news Ook bij Aline Zeler geen greintje stress te bekennen.

Exotische setting

Decor van het wereldkampioenschap 2019: Frankrijk. Als je een Belg bent niet de meest glansrijke locatie. Hadden onze Flames niet op een exotische setting gehoopt? "Het is misschien niet de meest 'coole' plaats, maar als ik wat cultuur wil opsnuiven in een ver land, ga ik er wel eens op vakantie", aldus Cayman. "Bovendien hebben wij op een toernooi helemaal niet zoveel tijd als iedereen denkt. Wij zijn daar met onze job bezig."

Beide dames zien zelfs voordelen aan een tripje naar onze zuiderburen. "Aangezien onze supporters niet zoveel kilometers moeten maken, zullen wij op een grote aanhang kunnen rekenen. Ten tweede is het ook qua weer ideaal. Wij zijn Belgen, dus normaal gezien hebben wij wat meer moeite met warme temperaturen. Bovendien geen last van een jetlag, qua eten krijgen we een keuken voorgeschoteld waar we gewend aan zijn. Neen, we zien enkel maar positieve elementen aan een WK in Frankrijk", besluiten de twee Red Flames in koor.

photo_news Aline Zeler op de laatste training van de Red Flames.