Red Flames behouden met zeventiende plek hoogste notering ooit op FIFA-ranking Voetbalredactie

27 maart 2020

10u36 0 Voetbal De Belgische voetbalvrouwen behouden de zeventiende plaats in de nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. In december prijkten de Red Flames een eerste keer op deze positie, hun hoogste notering tot dusver.

Het team van bondscoach Ives Serneels nam eerder deze maand deel aan de Algarve Cup in het Portugese Lagos. Daar eindigden ze als zesde na winst tegen gastland Portugal (FIFA 32) en verlies tegen Nieuw-Zeeland (FIFA 23) en Denemarken (FIFA 16). Het toernooi gold als voorbereiding op de belangrijke EK-kwalificatiematch van volgende maand thuis tegen Zwitserland (FIFA 20), maar dat duel tussen de twee landen die 12 op 12 haalden in de voorronde werd uitgesteld naar oktober vanwege de coronacrisis. Om dezelfde reden besliste de UEFA ook het EK van 2021 in Engeland te verplaatsen, vermoedelijk naar de zomer van 2022.

Helemaal bovenaan het FIFA-klassement blijven de Verenigde Staten, de regerende wereldkampioenen, leiden met 2.181 punten voor Duitsland (2.090 ptn). Frankrijk (2.036 ptn) wipt over Nederland (2.032 ptn) naar de vierde plaats. Zweden (2.007 ptn) sluit de top vijf. Het volgende FIFA-klassement is voor 26 juni.

