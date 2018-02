Red Flame heeft droomtransfer naar PSG beet: "Ze hebben me een meet and greet met Thomas Meunier beloofd" Bert Hermans

31 januari 2018

22u31 0 Voetbal Davinia Vanmechelen heeft een droomtransfer naar Frankrijk beet. Ze verhuist van KRC Genk Ladies naar Paris Saint-Germain. Vanmechelen begon bij VK Landen aan haar voetbalcarrière. "Daar heb ik tot mijn veertiende gevoetbald en daarna ben ik naar Standard gegaan." Vorige zomer verruilde Vanmechelen Standard voor KRC Genk Ladies maar daar kwam dus deze week verandering in.

"Het is natuurlijk een droom die uit komt. Ik heb in Parijs getekend voor twee en een half seizoen. Het voetballen in Genk was makkelijker te combineren met de studies maar als een club als PSG aanklopt dan wordt het lastig."

Vanmechelen was eerder al gecontacteerd door de Franse Club. "Ik ben toen naar Parijs gereisd en heb alles hier mogen bekijken maar ik wilde toen nog verder doen met mijn studies." De voorbije week vertrok er een speelster van PSG naar China en werd de manager van Davinia opnieuw gecontacteerd. "We hebben een akkoord bereikt en nu zit ik momenteel in Parijs met mijn broers en vader die heel trots zijn en we gaan samen wat vieren." Vanmechelen krijgt in Parijs het rugnummer vijfentwintig. "Dat heeft wel degelijk een betekenis. Ik heb me verschillende doelen vooropgesteld die ik tegen mijn vijfentwintigste graag zou verwezenlijken."

Vanmechelen is nog maar achttien jaar maar heeft de nodige ambities. "Ik zou met dit PSG graag het kampioenschap winnen maar ook de Champions League is een droom van mij." Vanmechelen behoort volgende week ook tot de genomineerden voor de Gouden Schoen voor de vrouwen. "Dat was een aangename verrassing voor mij. Ik ben nog redelijk jong maar dit is zeer leuk." Vanmechelen geeft toe dat die Gouden Schoen één van de doel is voor haar 25ste. "Natuurlijk moet ik een basisplaats bij deze ploeg bemachtigen en zo verder bouwen." Bij de vrouwenploeg speelt geen landgenote maar bij de herenploeg van PSG natuurlijk wel."

"Ze hebben me een meet and greet beloofd met Thomas Meunier. Dus nog iets om naar uit te kijken." Vanmechelen kon deze zomer ook al proeven van het EK in Nederland. "Ik droom natuurlijk ook van het WK hier in Frankrijk volgend jaar."