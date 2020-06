Recordomzet in Europees voetbal vóór coronacrisis, ook ons land ging erop vooruit YP

11 juni 2020

09u55

Bron: Belga 0 Voetbal De Europese voetbalwereld heeft afgelopen seizoen weer een recordomzet gedraaid. Volgens Deloitte, dat jaarlijks een rapport maakt over de financiën in het Europese voetbal, bedroeg de omzet 28,9 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan in het seizoen 2017-2018.

Het grootste deel, 17 miljard euro, komt voor rekening van de vijf grootste competities van Europa. In de Engelse Premier League werd vorig seizoen 5,9 miljard omgezet, gevolgd door de Spaanse Liga (3,4 miljard), de Duitse Bundesliga (3,3 miljard), de Serie A in Italië (2,5 miljard) en de Franse Ligue 1 (1,9 miljard).

België staat qua omzet op de tiende plaats na Rusland, Turkije, Nederland en Portugal. In België bedroeg de omzet 344 milljoen euro, een stijging met 16 procent tegenover het vorige seizoen. Die winst is volgens Deloitte vooral te danken aan meerinkomsten uit de goede resultaten die door de clubs in Europa zijn behaald (+32%).

Het voetbal heeft de potentie om sterker en veerkrachtiger terug te komen als hiervan de juiste lessen worden geleerd en er maatregelen worden genomen, misschien wel collectief Dan Jones van Deloitte

Volgens Deloitte is de collectieve omzetstijging in Europa vooral het gevolg van nieuwe media-contracten en toegenomen prijzengeld in met name de Champions League. Na jarenlange groei voorspellen de onderzoekers voor dit seizoen een fikse omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, in de Premier League bijvoorbeeld 1 miljard euro. Deloitte rekent er echter ook op dat in het seizoen 2020-2021 de omzet weer flink zal groeien. Volgens de financiële dienstverlener is de ‘honger’ van de voetballiefhebbers naar topvoetbal zo groot dat de inkomsten vanzelf weer zullen toenemen, ook als de stadions nog een tijdje dicht moeten blijven.

“Het voetbal heeft de potentie om sterker en veerkrachtiger terug te komen als hiervan de juiste lessen worden geleerd en er maatregelen worden genomen, misschien wel collectief”, zegt Dan Jones van Deloitte. “De huidige bestuurders en investeerders waken over instituten die ouder zijn dan ieder van ons en die ons hopelijk allemaal zullen overleven. Hoe zij nu te werk gaan, zal bepalen of deze crisis de boeken ingaat als het einde van een gouden tijdperk of het begin van een nieuw, nog beter tijdperk.”

