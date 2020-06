Rechtstreekse uitschakeling vanaf kwartfinales Champions en Europa League, ook voorrondes voor Belgische ploegen gaan over één wedstrijd

15u52 18 Voetbal De UEFA heeft op een virtuele persconferentie de plannen voor de ontknoping van de Champions en Europa League uit de doeken gedaan. De finale van het kampioenenbal vindt plaats op 23 augustus in Lissabon. De kwart- en halve finales worden over één wedstrijd gespeeld. De voorrondes voor het seizoen 2020-21 voor de Belgische ploegen gaan ook over één wedstrijd, met uitzondering van de play-offs voor de Champions League.

De Bundesliga, Serie A, La Liga en de Premier League werken in juni en juli in sneltempo toe naar hun ontknoping. Daardoor verschuift de Europese kalender met meer dan een maand. De UEFA maakte vandaag bekend hoe dat zal gebeuren voor de Champions League en Europa League.

Eerst worden de resterende wedstrijden tot aan de kwartfinales van beide toernooien afgewerkt. Dat kan in de thuisstadions van de betreffende clubs of op één locatie. Die beslissing wordt later nog gemaakt door de UEFA. De wedstrijden vinden plaats in de tweede week van augustus.

Vanaf 10 augustus voor de Europea League en 12 augustus voor de Champions League worden dan de resterende wedstrijden van het toernooi afgewerkt in een ‘final eight’ op één locatie. Concreet gaat het dus om vier kwartfinales (12-15 augustus), twee halve finales (18-19 augustus) en een finale, telkens over één wedstrijd.

De laatste acht ploegen van de ­Europa League zien hun wedstrijden op beperkt ­gebied plaatsvinden in Duitsland (Keulen, Duisburg, Gelsenkirchen en Düsseldorf), terwijl de ontknoping van de Champions League in de Portugese hoofdstad Lissabon zal plaatsvinden op 23 augustus. De Europa League-finale vindt plaats op 21 augustus in Keulen.

Lissabon neemt de organisatie van de Champions League-finale over van Istanboel, dat de finale van de Champions League in het seizoen 2020-2021 zal mogen organiseren. Alle oorspronkelijke finalesteden in zowel de Champions League als de Europa League schuiven met een jaar op. De wedstrijden vinden tot nader order achter gesloten deuren plaats. Nieuw aangetrokken spelers deze zomer mogen niet spelen. Wel kunnen de clubs vijf wisselspelers inbrengen tijdens een wedstrijd.

De opener van het seizoen 2020-2021 moet de Europese Supercup worden, op 24 september in Boedapest. Voorts werd ook beslist dat alle twaalf speelsteden blijven behouden voor het EK voetbal van volgend jaar. Ook het wedstrijdschema blijft intact. De barragewedstrijden voor het EK vinden plaats tussen 8 oktober en 12 november.

“Ik ben blij dat we bijna alle competities weer kunnen hervatten”, vertelde UEFA-voorzitter Ceferin op de persconferentie. “Voetbal toont de weg naar een nieuw normaal leven in Europa. Ik wil het zorgpersoneel bedanken dat dit mogelijk is. Het doet me ook plezier dat veel voetballers het voortouw nemen in het maatschappelijk debat de voorbije weken en dagen.”

Voorrondes

Omdat de eindfase van de ­Europese competities pas in ­augustus gespeeld kan worden, moest de UEFA ook creatief omgaan met de kalender van het seizoen 2020-’21. Zeker in de wetenschap dat het onverwacht een EK-jaar is – en de competities in principe dus vroeger moeten worden afgesloten dan voorzien.

De voorrondes voor de Champions League en de Europa League ­worden daarom uitzonderlijk afgewerkt in één wedstrijd, in plaats van de traditionele heen- en terugmatchen. De thuisploeg wordt aangeduid via loting. Enkel de play-offs voor de Champions League gaan over twee wedstrijden. Het wordt dus alles of niets eind augustus voor AA Gent (derde voorronde Champions League), Antwerp of Charleroi (derde voorronde Europa League, afhankelijk van bekerresultaat Antwerp) en Standard (tweede voorronde ­Europa League).

Aan de data van de voorrondes wordt niets gewijzigd: alles gaat eind ­augustus door. Daarna volgt een interlandbreak, waarin de Rode Duivels in de Nations League tegen Denemarken en IJsland spelen. Midden en eind september vinden de laatste twee Europese voorrondes plaats. De poulefases van de Champions League en de Europa League moeten daarna in zeven weken tijd afgewerkt worden, vanaf 20 oktober tot halverwege december.

Speeldata voorrondes:

Champions League:

Voorronde met kleinere voetballanden: 8 en 11 augustus

Eerste kwalificatieronde: 18 en 19 augustus

Tweede kwalificatieronde: 25 en 26 augustus

Derde kwalificatieronde: 15 en 16 september

Play-offs: 22-23 september en 29-30 september

Europa League:

Voorronde met kleinere voetballanden: 20 augustus

Eerste kwalificatieronde: 27 augustus

Tweede kwalificatieronde: 17 september

Derde kwalificatieronde: 24 september

Play-offs: 1 oktober

