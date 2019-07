Real wint dan toch nog eens na doelpuntenkermis tegen Fenerbahçe, Hazard bleek in eerste helft DMM

31 juli 2019

19u49 0 Voetbal Wat niet lukte tegen Bayern, Arsenal, Atlético en Tottenham heeft Real nu toch voor mekaar gekregen tegen Fenerbahçe. In de troosting van de Audi Cup won het na 90 minuten met 5-3. Eden Hazard kwam enkel de eerste helft in actie. Onze landgenoot kwam niet tot scoren.

Het seizoen is nog niet begonnen, maar Real Madrid verkeert in volle crisis. In de voorbereiding verliep het voorlopig allesbehalve over rozen. De 3-7-pandoering tegen stadsgenoot Atlético was in die zin exemplarisch. Achteraan rommelt het aan alle kanten, terwijl Hazard vooraan nog niet kan brengen wat van hem verwacht wordt.

Daar waar de tegenstand in de voorgaande partijen nog bestond uit absolute topclubs troffen de Madrilenen in de troostingfinale met Fenerbahçe een haalbare kaart. Althans op papier, want de realiteit was dat Real na vijf minuten en 24 seconden wedstrijd alweer tegen een achterstand aan keek. Koud gepakt in de rug van de verdediging.

Gelukkig was er Benzema. De Fransman acteerde op niveau en stelde meteen gelijk. Op het halfuur kopte hij Real zelfs op voorsprong. De precaire situatie was rechtgezet, al klauwde Fenerbahçe nog voor rust terug. Opnieuw liet de verdediging een boulevard openliggen. Dirar - ex-Club - profiteerde met een gelukje.

Vier goals voor de pauze. Na rust kon de doelpuntenmolen rustig doordraaien. Hazard - bleek in de eerste helft - bleef samen met nog enkele anderen binnen. Benzema deed wel nog een kwartier mee. Het was voor de Fransman voldoende om kort na rust een derde keer te scoren: 3-2.

Opnieuw sloeg Fenerbahçe terug. Deze keer geen defensief mistasten, maar wel een parel in de winkelhaak. Ozan Tufan viseerde de bovenhoek en slaagde in zijn opzet. Alles te herdoen en dat voor de derde keer in de wedstrijd.

Met de 3-3 was het weerwerk van Fenerbahçe evenwel uit. Real had wel nog wat op de bank zitten en dat loonde. Modric, Mariano, Rodrygo en Vazquez kwamen op het veld en plots ging alles beter. Monreal zette de Madrilenen opnieuw op voorsprong. Tien minuten voor affluiten zorgde Mariano voor de eindstad: 5-3. Op basis van de tweede helft dik verdiend. Al was dit uiteraard geen tegenstander van formaat.