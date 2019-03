Real trekt de buidel na aanstelling van Zidane open: 50 miljoen voor Porto-verdediger DMM

14 maart 2019

13u08 0 Voetbal Na de uitschakeling in de Champions League tegen Ajax en het aanstellen van Zinédine Zidane is het Real Madrid menens om werk te maken van een nieuwe ploeg. De ‘Koninklijke’ heeft de buidel zelfs al opengetrokken. Real haalt de Braziliaan Eder Militão voor 50 miljoen euro. De overeenkomst hing deze winter al in de lucht, maar is nu ook officieel gemaakt.

Real Madrid maakt werk van volgend seizoen. De Spaanse topclub verspeelde begin deze maand in een dramatische week alle kansen op de Copa del Rey, de Primera Division én de Champions League. Veel meer dan opbouwen naar volgend seizoen rest de fiere ploeg uit de Spaanse hoofdstad niet. Voorzitter Florentino Perez toverde Zinédine Zidane uit zijn hoge hoed en heeft ondertussen een smak geld neergelegd voor een nieuw sluitstuk in de Madrileense verdediging.

Eder Gabriel Militão moet in de toekomst namelijk de fakkel van Sergio Ramos en Raphael Varane overnemen. De 21-jarige Braziliaan komt over van FC Porto voor 50 miljoen euro. Militão ondertekende een contract tot 2025 en maakt na dit seizoen de overstap, zo staat te lezen op de site van Real Madrid. Volgens de club kan hij als centrale en rechterflankverdediger uit de voeten. Zijn snelheid en kundigheid in de luchtduels zijn andere troeven. Militão speelt nog maar een jaar voor Porto, maar wierp zich in die tijd op tot een steunpilaar. De voorbije vijf maanden werd hij in Portugal telkens verkozen tot verdediger van de maand. In september 2018 maakte hij ook al zijn debuut voor de nationale ploeg van Brazilië.

Met zijn prijskaartje van 50 miljoen euro is Militão de duurst inkomende verdediger voor Real Madrid. Hij is in Portugal bovendien de duurst uitgaande transfer ooit. De overeenkomst hing al een tijdje in de lucht. Eind januari was de overgang van Militão al zo goed als rond. Het enige twistpunt, de opleidingsvergoeding voor São Paulo, is intussen uit de weg geruimd.