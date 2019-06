Real Madrid commercieel gezien de grootste sportclub ter wereld, zes Premier League-ploegen in top tien DMM

Volgens Euromonitor International is Real Madrid commercieel gezien de grootste sportclub ter wereld. Het onderzoeksbedrijf stelde op basis van verschillende pijlers een wereldwijde index op van alle sportploegen.

Er werd rekening gehouden met de marketingwaarde, de historische, de economische en demografische waarde van de clubs. Real Madrid scoort daarbij het hoogst. Zo bereikt de Spaanse club het grootste aantal toeschouwers op een digitale manier. Manchester United (met Celtic Glasgow commercieel-historisch gezien de grootste sportploeg ter wereld) en FC Barcelona vervolledigen de top drie.

Verder opvallend: negen van de tien clubs uit de top tien zijn actief in het voetbal. Zes van die ploegen komen uit in de Premier League. Baseballploeg New York Yankees (8ste) is de eerste niet-voetbalclub op de lijst. Golden State Warriors (18de) de eerste basketbalploeg. (DMM)

Top tien

1. Real Madrid

2. Manchester United

3. FC Barcelona

4. Bayern München

5. Arsenal

6. Liverpool

7. Chelsea

8. New York Yankees

9. Manchester City

10. Tottenham Hotspur