RC Genk-verdediger Mæhle in pole als mogelijke vervanger van Castagne bij Atalanta CPG

16 april 2020

14u36

De toekomst van Timothy Castagne bij Atalanta is momenteel één groot vraagteken. Een contractverlening blijft vooralsnog uit. Bij een eventueel vertrek van de Rode Duivel, ziet Atalanta volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport in RC Genk-verdediger Joakim Mæhle de ideale vervanger voor Castagne.

Blijven of vertrekken: wat wordt het voor Timothy Castagne bij Atalanta Bergamo? Het contract van onze landgenoot loopt in 2021 af bij de Italiaanse Serie A-club. Tot een nieuw akkoord is het nog niet gekomen. De kans dat de voormalige speler van RC Genk deze zomer andere oorden opzoekt is reëel, te meer omdat de vleugelverdediger meer aan spelen toe wil komen. Dit seizoen kwam hij negentien keer in actie. Fiorentina, Napels en een aantal Engelse ploegen toonden al interesse in de Rode Duivel die een marktwaarde van zo’n vijftien miljoen euro heeft.

De Noord-Italiaanse club houdt alvast rekening met een mogelijk vertrek van Castagne en gaat op zoek naar een opvolger voor de rechtsback. Bovenaan het lijstje staat Joakim Mæhle, de Deense verdediger van RC Genk. Atalanta volgt de Genk-speler al een tijdje en zag hem reeds verschillende keren live aan het werk.

Mæhle aasde vorige zomer al op een vertrek in de Luminus Arena, maar toen lieten de Limburgers hem niet gaan. Er hangt naar schatting een prijskaartje van zo’n 7 à 8 miljoen euro rond zijn nek, iets wat financieel haalbaar is voor de Italiaanse subtopper. Voorts houdt Atalanta ook de Griekse verdediger Dimitris Giannoulis in de gaten. De international komt momenteel uit voor PAOK Saloniki in zijn thuisland.

