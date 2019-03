Raymond Goethals zit in prestigieus lijstje van beste coaches aller tijden, Guardiola hoogst genoteerde nog actieve trainer

19 maart 2019

Bron: France Football 0 Voetbal Marinus Jacobus Hendricus Michels zal bij de huidige generatie niet meteen een belletje doen rinkelen, toch prijkt de Nederlander helemaal bovenaan de lijst als beste coach aller tijden. France Football, een gerespecteerd voetbalmedium, bracht een top-50 uit waarin met Raymond Goethals één Belg staat.

Gebaseerd op vier criteria (het palmares, de nalatenschap, de persoonlijkheid en de duur / impact van de carrière) zocht France Football naar de beste coach aller tijden. Dat is Rinus Michels geworden die met Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal zijn grootste successen kende. Met Ajax won hij onder andere de Europacup 1, wat nu de Champions League is. Barcelona liet hij kampioen spelen en onder zijn beleid werd Nederland Europees Kampioen in 1988.

Raymond Goethals

Hoewel er vijf Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de top-50 staat er met Raymond Goethals op plaats 47 één Belg in de lijst. Goethals, alias den tuveneir, was het succesvolst met Olympique Marseille waarmee hij twee maal kampioen werd en de alleereerste Champions League won.

Slechts negen coaches uit de hele lijst zijn op dit moment actief. Pep Guardiola is de hoogst genoteerde actieve trainer op plaats vijf. Hieronder staat de rest van de lijst met actieve coaches in de top-50.

Nog actieve coaches in de top-50

5. Pep Guardiola (Manchester City)

8. Carlo Ancelotti (Napoli)

22. Zinédine Zidane (Real Madrid)

27. Jürgen Klopp (Liverpool FC)

29. Guus Hiddinck (U-23 China)

31. Diego Simoni (Atlético Madrid)

37. Rafael Benitez (Newcastle United)

48. Marcelo Bielsa (Leeds United)