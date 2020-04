Raman en co trainen weer in clubverband bij Schalke 04, al levert dat wel eigenaardige beelden op Redactie

03 april 2020 Voetbal Trainen in tijden van corona. Bij Schalke 04 doen ze het opnieuw in clubverband, maar wel met respect voor de regels. Afstand houden dus voor Benito Raman en co. Dat zag er op zijn zachtst gezegd wat eigenaardig uit.

Corona of niet, bij Schalke 04 gingen ze gisteren over tot de orde van de dag. ‘t Is te zeggen: de mannen van David Wagner - waaronder onze landgenoot Benito Raman - trainden weliswaar buiten in groep, ze deden dat wél met respect voor de regels van de social distancing.

Hoe dat ging? Rondjes lopen gebeurde op een afstandje van elkaar, ook bij de oefeningen met bal kwam niemand dicht in de buurt van een teammaat. Hoe het er in de kleedkamer precies aan toe ging, kwamen we niet te weten.