Radja een 'bad boy'? Deze vijf herrieschoppers maakten het op en naast de grasmat pas écht bont GVS

22 mei 2018

13u17 2 Voetbal Zelf spreekt hij van een tactische keuze, maar het is een publiek geheim dat Radja's rook- en drinkavontuurtjes een rol hebben gespeeld in de WK-selectie van Roberto Martínez. Nainggolan blijft dus thuis, maar welke voetballers maakten het in een ver of niet zo ver verleden pas écht bont? De vijf ' enfants terribles' uit het voetbal.

Mario Balotelli

'Super Mario’ krijgt de eer om deze lijst af te trappen. Ooit dé witte merel van het Italiaanse voetbal, maar zijn veelvuldige fratsen staken daar een stokje voor. In 2007 maakte Balotelli bij Inter zijn officieel debuut op het allerhoogste voetbaltoneel. De rare vogel liet zich meteen in negatieve zin opmerken, hij weigerde immers om de namen van zijn ploegmakkers te onthouden. Ook deinsde hij er niet voor terug om een sigaretje op te steken in de spelershome.

Maar hét toppunt: oktober 2011. De spits slaagde er als bij wonder in om zijn eigen huis door vuurwerk in lichterlaaie te zetten. De brandweer rukte in allerijl uit, Balotelli kon tijdig uit het brandende huis ontsnappen. Ruim drie jaar later doken er in de gespecialiseerde pers foto’s op van het beruchte incident. Uit de beelden bleek dat het niet zomaar één vuurwerkpijltje was dat Balotelli in zijn badkamer afstak. Kostenplaatje van de herstellingswerken: 570.000 euro.

Nog op zijn palmares: 12.500 euro aan parkeerboetes op zes (!) maanden tijd, het gooien van dartspijltjes vanuit een raam op het oefencomplex naar enkele jongeren en het doodleuk rondtoeren met zijn Ferrari op de speelplaats van een school. Zelf ziet de 'enfant terrible' maar weinig graten in zijn streken: de quote "Why always me!?" gaat onverbiddelijk de geschiedenisboeken in.

Adriano

Nog een groot talent dat zich zowaar onmogelijk maakte. Na enkele succesvolle seizoenen bij Inter ging het voor de Braziliaanse goalgetter in 2007 steil bergaf. Eerst kwam hij in een negatief daglicht nadat hij midden in het seizoen ging feesten met achttien prostituees, enkele weken later werd bekend dat Adriano kampte met een groot dankprobleem. De bijnaam van 'de nieuwe Ronaldo' mocht prompt de vuilbak in, trainer José Mourinho stuurde hem de laan uit.

“Ik was alleen gelukkig als ik dronk en ik stopte niet", kwam Adriano later terug op de fratsen. Ik ging elke avond uit en dronk gewoon wat er op dat moment voor me stond: wijn, whisky, bier… Heel veel bier. Elke dag kwam ik dronken op de training. Ik sliep vaak niet uit angst om te laat te komen, maar uiteindelijk arriveerde ik daardoor in hele slechte staat op de training, dus lieten ze me slapen in de fysioruimte en vertelden de journalisten dat ik een spierblessure had.”

Anno 2018 ziet het leven van Adriano er nóg benarder uit. Na enkele rondzwervingen langs tal van Braziliaanse clubs speelt hij nu in de vierde klasse. Op de koop toe wordt hij gelinkt aan een beruchte criminele bende uit een sloppenwijk in zijn thuisland, viel zijn naam ook meermaals in een zaak met drugshandel en poseerde hij op sociale media gretig met wapens.

Luis Suárez

Geen bad boy naast het veld, op de grasmat wél gekend om zijn doldwaze strapatsen. In 2011 stond de voetbalwereld in rep en roer toen hij in de 'hate game' tussen Manchester United en Liverpool opponent Evra meerdere keren "negro" noemde. De Uruguayaan kreeg een schorsing van acht wedstrijden en een boete van 48.000 euro. Evra deed na de match zijn relaas: "'Ik praat niet met zwarten’, begon hij. En op de vraag waarom niet: ‘Omdat je zwart bent en met zwarten praat ik niet.’ Later volgde nog een treiterend ’Oké, zwarte, zwarte, zwarte.” De huidige spits van Barcelona gebaarde van krommenaas. "Wat heb ik verkeerd gedaan? In zijn thuisland is dat toch geen scheldwoord?"

Het was echter het topje van de ijsberg, iedereen herinnert zich namelijk de bijtfratsen. Zowel Otman Bakkal, Branislav Ivanovic als Giorgio Chiellini mocht van dichtbij kennismaken met het gebit van de Uruguayaan. Samen goed voor een totaal van liefst 28 wedstrijden schorsing. En ook hier deed Suarez de beschuldigingen af als nonsens. “Bij de botsing verloor ik mijn evenwicht en viel ik op mijn tegenstander. Ik had een kleine kneuzing aan de wang en hevige pijn aan mijn tanden nadat mijn gezicht de speler had geraakt." Praatjes bij de vleet.

Joey Barton

De 35-jarige Brit laat graag de vuisten spreken. Het repertoire is enorm, zelfs bij ploegmakkers. In het begin van zijn carrière duwde hij een sigaret in het oog van zijn Manchester City-ploeggenoot Jamie Tandy en sloeg de driftkikker ploegmakker Ousmane Dabo niet veel later kort en klein. Ook in cafés moest het meubilair en aanwezige meute er meerdere keren aan gevolgen. Zo belandde hij in 2006 achter de tralies nadat hij twee mannen het ziekenhuis in mepte en ging hij ook een vijftienjarige Everton-fan te lijf. Ook de mishandeling van een taxi-chauffeur of enkele smerige overtredingen op het terrein staan op z'n kerfstok.

Maar Barton kwam in oktober 2016 ook om een andere kwestie zwaar in de problemen. Hij zou tussen 2006 en 2016 liefst 1.260 voetbalweddenschappen hebben afgesloten, hetgeen verboden is voor profvoetballers. Burnley was op dat moment zijn werkgever, maar een schorsing van anderhalf jaar stuurde hem op vervroegd voetbalpensioen. "Ik heb het gevoel dat minder controversiële spelers een lichtere straf zouden krijgen", aldus de gewezen middenvelder.

Jonathan Legear

'Vini, vidi, vici'. Jonathan Legear maakte zich tien jaar geleden onsterfelijk belachelijk toen hij de beroemde Latijnse spreuk fout liet tatoeëren. ‘Ik kwam, ik zag, ik overwon’ werd plots: 'wijn, ik zag, ik overwon.' Eerlijk: de spellingfout wijst nu niet direct op de karakteristieken van een 'enfant terrible', maar de volgende gebeurtenissen wél.

We noteren 2009: na een nachtje stappen in dancing Carré ramde de toenmalige Anderlecht-speler een peperdure BMW. Legear pleegde vluchtmisdrijf, maar lang duurde de pret niet. In Londerzeel raakte hij enkele verkeersborden, een omheining, een schapenhok en een smeedijzeren poort. Zijn chique wagen kwam zestig meter van de baan tot stilstand tegen een garagepoort. Toen hij uren later de plek van het ongeval opnieuw bezocht met zijn vriendin lachte om zijn eigen fratsen. De slachtoffers moesten jarenlang op hun geld wachten.

Maar leren uit zijn fouten? Neen, dat deed de vinnige flankaanvaller niet. Drie jaar later reed Legear, ondertussen miljonair bij het Russische Terek Grozny, na een nieuwe feestnacht met zijn Porsche én dronken een tankstation binnen. Volgens de uitbater wilde de voetballer gewoon wegwandelen. De schade liep op tot 300.000 euro, zijn carrière zat bovendien volledig in het slop.